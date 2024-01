No Raimundão, Ferroviário visita Caucaia almejando subir na tabela do Cearense

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Ferroviário e Atlético-Ce se enfrentaram neste domingo, 28, no estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense.

Aliviado após conquistar a primeira vitória no Campeonato Cearense, o Ferroviário encara, na noite de hoje, o Caucaia, no estádio Raimundão, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza. A partida, válida pela terceira rodada da competição, terá início às 19 horas.

No duelo, o time coral tentará conquistar a segunda vitória consecutiva no certame. No último domingo, 28, o Tubarão da Barra bateu o Atlético-CE por 2 a 1 com o gol do triunfo sendo marcado já nos acréscimos pelo experiente artilheiro Ciel. Foi a primeira partida do Ferrão sob novo comando, após a demissão de Matheus Costa.

Agora, com um clima mais tranquilo para trabalhar, o técnico interino Raimundo Wagner almeja, junto aos seus jogadores, seguir pontuando para subir na tabela do Estadual. No entanto, mesmo com o objetivo, o comandante destacou que o clube passou por mudanças em relação a 2023, quando foi campeão invicto do Brasileirão Série D e chegou à semifinal do Estadual.

“Precisamos entender que o Ferroviário é uma equipe grande e cobrada, é uma equipe que está vindo de um título nacional invicto e a cobrança é grande. Mas nós não temos mais aquele elenco, é um elenco novo, uma comissão nova que não conseguiu desenvolver o trabalho, não teve tempo de desenvolver e a gente precisa disso”, afirmou Raimundinho.



O Caucaia, por sua vez, deseja retomar o caminho dos triunfos após ser superado pelo Iguatu, fora de casa, no último sábado, 27. Na rodada de estreia, a equipe da Região Metropolitana bateu o Barbalha por 2 a 1, no Raimundão.

Para isso, a Raposa conta com o faro de artilheiro do centroavante Romário, grande reforço do time para o Campeonato Cearense e que já balançou as redes na primeira rodada.

Atualmente, o Ferroviário ocupa a terceira posição do Grupo B, com três pontos somados. Já o Caucaia é o quarto colocado do Grupo A, com a mesma pontuação.