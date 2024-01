Saulo Mineiro traça meta no Ceará para 2024: "Fazer gols e ser campeão"

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-01-2023: Saulo Mineiro. Treino aberto do Ceará Esporte Clube no Estadio Presidente Vargas. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Após uma temporada de 2023 irregular, em que marcou apenas um gol em 14 jogos pelo Ceará, Saulo Mineiro quer protagonizar um 2024 diferente. Em entrevista coletiva, o atacante revelou que vem fazendo trabalhos intensos desde o período de férias e que tem como objetivo balançar as redes e ser campeão com o Vovô.

“Eu, como atacante e centroavante, falo da questão de ajudar minha equipe com gols. Nesses últimos anos eu sofri com algumas lesões, isso interferiu na quantidade de jogos e quantidade de gols. Mas eu sempre, individualmente, busco ir além do meu ano anterior. Sempre que começo um ano, tento ir muito mais além. Venho buscando desde que acabou a temporada passada, mesmo de férias, já venho buscando trabalhar isso, trabalhar a questão de gols, até de marcação, que hoje no futebol precisa. Essa meta minha pessoal de fazer gols e ser campeão, eu estou trabalhando nisso”, disse.

Querido internamente no elenco, Saulo é daqueles jogadores “resenhas”, conforme confessado por ele mesmo na entrevista. O atacante contou que o jeito brincalhão é uma característica que tem desde criança, mas ponderou que há momentos adequados para isso.

“Eu sou uma pessoa que desde criança, a minha mãe conta as histórias, que eu levo alegria para as pessoas por onde eu passo. Até hoje é assim. Minha mãe fala ‘você velho e ainda é brincalhão desse jeito’. Não tem como tirar isso de mim. Eu tento levar alegria pra todo mundo, claro que no momento certo, tem um momento certo para isso. Eu faço zoação com todo mundo”, comentou.

Ponta ou centroavante? Saulo Mineiro respondeu

Conhecido pela sua versatilidade, Saulo Mineiro enfatizou que se sente confortável para atuar em todas as posições da última faixa do campo: aberto pelas pontas ou centralizado. Para o atacante, a forma que será utilizado por Mancini depende da estratégia de jogo e do adversário que irão enfrentar.

“Para mim, eu venho trabalhando para jogar nas duas posições. O jogador precisa atuar em mais de uma posição. O Mancini e o estafe me fizeram essa pergunta, e eu respondi que estou pronto para jogar nas duas posições. Acho que é mais um momento de jogo. Vai com base em treinamento, vídeos e jogos que vamos assistindo, então é mais estratégia. O Mancini sabe que estou apto para jogar”, contou.