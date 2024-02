Ceará enfrenta Atlético-CE no PV e mira segunda vitória consecutiva no Estadual

Foto: AURÉLIO ALVES Bruninho deve ser titular no meio-campo do Vovô

O Ceará entra em campo hoje, às 20h30min, contra o Atlético-CE, pela terceira rodada do Campeonato Cearense, e busca a segunda vitória consecutiva na temporada. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas.

Após estrear com empate por 1 a 1 diante do Maracanã, o Vovô bateu o Floresta por 1 a 0, no último sábado, 27, e conquistou o primeiro triunfo na competição.

O duelo marca o reencontro entre o Alvinegro e a Águia da Precabura em confrontos pelo Estadual. O último embate aconteceu em 2021. À época dirigido por Guto Ferreira, o time de Porangabuçu venceu por 5 a 2, com gols de Fernando Sobral (duas vezes), Jorginho (duas vezes) e Cléber. Olávio e Valdo Bacabal descontaram.

No histórico do duelo, o Ceará tem ampla vantagem diante do Atlético. A partida de hoje será o 30° encontro entre as equipes pelo Campeonato Cearense. Em 29 jogos, foram 17 vitórias do Vovô, seis do time da Lagoa Redonda e seis empates.

Diante da Águia, o técnico Vagner Mancini promoverá mudanças no "esqueleto" da equipe visando dar descanso aos atletas que disputarão a estreia da Copa do Nordeste, no próximo domingo, 4, contra a Juazeirense-BA. A partida contra a equipe baiana acontecerá no Estádio Adauto Moraes, no município de Juazeiro (BA), localizado a 507 quilômetros de Salvador.

Para o duelo pelo Campeonato Cearense, atletas como o lateral-direito Jotavê — oriundo das categorias de base —, o volante Richardson e o atacante Facundo Barceló devem receber oportunidades. O uruguaio, inclusive, ainda não estreou com a camisa do Ceará e deve ser acionado contra o Atlético-CE, conforme revelado por Mancini.

“Não sei se desde o começo do jogo, porque ele (Barceló) foi o último atleta a chegar e está um pouco abaixo dos outros no aspecto físico. A certeza maior é que ele participe da partida de quinta-feira, mas entrando ao longo dos 90 minutos. Isso daria uma tranquilidade a ele”, disse.

O lateral-esquerdo Paulo Victor e o meio-campista Bruninho também devem receber oportunidades no time titular, a exemplo do goleiro Richard e do atacante Janderson. O único desfalque para o duelo deve ser o zagueiro Matheus Felipe, tratando um edema na parte anterior da coxa direita.

Pablo, centroavante da base promovido ao profissional após a Copinha, realizou fortalecimento muscular na semana passada e pode figurar entre os relacionados para a partida.

Em caso de vitória, o Ceará pode assumir a liderança do Grupo B do Estadual. Em duas partidas, o Vovô soma um empate e uma vitória. Pelo lado da Águia, foram duas derrotas em duas partidas.

Ceará x Atlético-CE

Ceará

4-3-3: Richard; Jotavê, Ramon Menezes, David Ricardo e Paulo Victor; Richardson, Guilherme Castilho e Bruninho; Saulo Mineiro, Janderson e Aylon. Téc: Vagner Mancini

Atlético-CE

4-4-2: Ramos; Renê, Alemão, Luís Miguel e Nailton; João Neto, João Marcos, Gabriel Veiga e Lucas; Breno e Ari. Téc: João Carlos

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 1º/2/2024

Horário: 20h30min

Árbitro: Elizabete Esmeralda

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Jose Moracy de Sousa e Silva

Transmissão: Canal GOAT, ge, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri e YouTube e Facebook do O POVO