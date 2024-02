Ceará goleia o Atlético-CE por 6 a 0 e assume a liderança do Grupo B do Cearense

Foto: AURÉLIO ALVES Erick Pulga (esq.) e David Ricardo (dir.) balançaram as redes no triunfo

Em ritmo de treino. Foi assim que o avassalador Ceará conduziu a tranquila goleada por 6 a 0 sobre o Atlético-CE, na noite de ontem, no Presidente Vargas, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. Com o imponente resultado, o Alvinegro embalou a segunda vitória consecutiva no Estadual, chegou aos sete pontos e assumiu a liderança do Grupo B.



Estrategicamente, o Vovô explorou bem a desorganização das linhas defensivas da Águia da Precabura e construiu, a partir desta ideia, os dois primeiros tentos com menos de dez minutos. O primeiro em um golaço de Erick Pulga, que ganhou na velocidade da marcação do Atlético, driblou o goleiro e estufou as redes. O segundo veio do pé esquerdo de Aylon, após Castro infiltrar na linha de fundo e dar assistência na medida.

Do ponto de vista tático, o Vovô apresentou alguns padrões interessantes, que demonstram o desenvolvimento de uma identidade de jogo. Dentre elas, várias triangulações buscando a linha de fundo, quase sempre com a participação de Jorge Recalde — ainda aquém do melhor condicionamento físico, mas com qualidade na construção — e dos pontas, Pulga e Castro. O apoio dos laterais no ataque também é constante.

Ainda na primeira etapa, o Ceará ampliou o placar com David Ricardo, de cabeça, em cobrança de escanteio batida por Lucas Mugni — o argentino também foi o responsável pela assistência no gol de Pulga.

No segundo tempo, a qualidade do jogo, naturalmente, caiu. O Vovô, confortável com o resultado e com o domínio das ações, diminuiu a intensidade. A questão física acabou sendo um fator que contribuiu para essa queda de rendimento, muito embora o Alvinegro ainda tenha criado boas situações antes dos 20 minutos, como uma cabeçada de David Ricardo que carimbou a trave.

O cenário mudou quando Mancini promoveu alterações na equipe, incluindo a estreia do centroavante uruguaio Facundo Barceló. Janderson, Bruninho e Castilho também estiveram entre as mexidas. Este último citado, inclusive, autor de dois gols: um aos 31, em bonita cobrança de falta, e outro nos acréscimos, de pênalti. Pulga, antes do último tento do jogo, marcou o segundo dele, aos 43.

A goleada, acompanhada por mais uma boa atuação coletiva da equipe, eleva a confiança e traz boas perspectivas para o trabalho de Mancini. Agora, o Ceará volta o foco para a estreia na Copa do Nordeste, contra a Juazeirense-BA, fora de casa, em duelo que acontece no próximo domingo, 4, às 19 horas. No certame regional, o Vovô é o atual campeão e lutará pelo tetra.

Ceará 6x0 Atlético-CE



Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo (Lucas Ribeiro) e Matheus Bahia; Lourenço, Mugni (Castilho) e Recalde (Barceló); Facundo Castro (Janderson), Erick Pulga e Aylon (Bruninho). Téc: Vagner Mancini

Atlético-CE

4-4-2: Ramos; Yan Gabriel (João Victor), Renê, Miguel Holanda e Rosivaldo Silva; Emerson Santos, João Marcos e Lucas Mattoso (Fofão); Yuri Borges (Luan Lucas), Breno (João Paulo) e Ari (Carlos Alberto). Téc: João Carlos

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 1º/2/2024

Árbitro: Elizabete Esmeralda

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e José Moracy de Sousa e Silva

Gols: 4min/1ºT e 43min/2ºT - Erick Pulga, 9min/1ºT - Aylon, 22min/1ºT - David Ricardo, 32 e 47min/2ºT - Castilho

Cartões amarelos: Gabriel Ramos, Renê, Luis Miguel e Alemão (ATL)

Público e renda: 11.541 presentes/R$ 97.058,00