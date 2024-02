Heptacampeão da Fórmula 1, Hamilton vai trocar Mercedes por Ferrari em 2025

Foto: ANGELA WEISS / AFP Hamilton é o recordista de vitórias da Fórmula 1: 103

O piloto britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, vai competir pela Ferrari em 2025, depois de 12 temporadas na Mercedes, anunciou ontem a equipe italiana.

"A Scuderia Ferrari tem o prazer de anunciar que Lewis Hamilton se juntará à equipe em 2025, com um contrato de várias temporadas", disse a lendária equipe, em comunicado divulgado poucos minutos depois que a Mercedes anunciou a saída do britânico no final da temporada de 2024.

Em agosto, Hamilton, de 39 anos, havia renovado até o final de 2025 com a Mercedes, para a qual se transferiu em 2013, mas tinha uma cláusula para deixar a equipe alemã no final da temporada de 2024.

"Chegou a hora de superar esta etapa e estou feliz por começar um novo desafio", disse Hamilton no comunicado distribuído pela Mercedes.

"Sempre reconhecerei o incrível apoio da minha família Mercedes, em particular do Toto (Wolff, diretor da equipe), por sua amizade e liderança, quero que terminemos bem". "A decisão de sair foi uma das mais difíceis que tomei. Passei onze anos extraordinários nesta equipe", acrescentou o britânico.

Hamilton ocupará o lugar do espanhol Carlos Sainz Jr., que anunciou ontem, nas redes sociais, a sua saída da "Scuderia" no final da temporada de 2024, justamente quando foi oficializada a chegada de Hamilton.

O piloto monegasco Charles Leclerc renovou há uma semana seu contrato com a Ferrari por "várias temporadas" e será colega de equipe do astro britânico.

As temporadas 2022 e 2023 de Lewis Hamilton

Hamilton detém o recorde de vitórias na Fórmula 1, com 103, e divide com o alemão Michael Schumacher o maior número de títulos mundiais (são sete, um com a McLaren e seis com a Mercedes), mas o britânico não vence nenhuma corrida desde o final de 2021 e, nas últimas duas temporadas, foi claramente superado pela Red Bull e pelo holandês Max Verstappen, atual tricampeão.

Em 2022, Lewis Hamilton terminou a temporada sem vencer uma corrida nem conseguir a pole position pela primeira vez desde 2007: a Mercedes teve problemas para se adaptar aos novos regulamentos técnicos que entraram em vigor naquele ano.

Até mesmo seu jovem companheiro de equipe, George Russell, consistente em seu desempenho, terminou aquela temporada na quarta posição no mundial de pilotos, duas à frente de Hamilton.

Há dois anos o campeão britânico busca uma vitória contra Verstappen. Em 2023 melhorou seu desempenho e terminou em terceiro, atrás do neerlandês e do outro piloto da Red Bull, o mexicano Sergio Pérez.

O desafio de Hamilton na Ferrari

Junto com Leclerc e aos 40 anos, ele terá a difícil missão de devolver a glória à Ferrari, equipe que busca o título de pilotos desde 2007, quando o conquistou pela última vez com Kimi Raikkonen. Em 2008 venceu o mundial de construtores.

Em Maranello, Hamilton vai reencontrar o francês Fred Vasseur, à frente da "Scuderia", que já o dirigiu nas categorias inferiores: Fórmula 3 Euroseries em 2005 e GP2 Series em 2006, conquistando os títulos.

A maioria dos pilotos que participarão do Mundial de 2024 encerrará o contrato no final do ano. Entre eles, além de Sainz, que poderá se transferir para a Sauber (que se tornará Audi) em 2026, estará o tailandês Alexander Albon, atualmente na Williams, que poderá ocupar o lugar deixado por Hamilton na Mercedes.