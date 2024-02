Raimundinho soma duas vitórias e ameniza pressão no Ferroviário para chegada de Copertino

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Raimundo Wagner comandou o Ferroviário de forma interina

A temporada de 2024 começou movimentada na Barra do Ceará, com demissão de treinador, comando interino e contratação de novo técnico.

Para resolver a situação complicada nos dois jogos seguintes à demissão de Matheus Costa, o coordenador técnico da Ferroviário, Raimundo Wagner, assumiu a missão interinamente até a escolha de um outro nome para 2024.

Em meio ao período turbulento, após a eliminação na fase prévia da Copa do Nordeste e derrota na estreia do Campeonato Cearense, Raimundinho foi escolhido para reconduzir o Tubarão ao caminho das vitórias e preparar o "terreno" para a transição do futuro treinador.

Neste recorte com o interino, o clube fez duas partidas pelo Estadual, ambas com um roteiro muito parecido. Nos dois jogos — ante Atlético-CE e Caucaia —, o Ferroviário saiu na frente do placar, sofreu o empate e buscou a vitória nos minutos finais dos acréscimos.

Em entrevista após o confronto diante da Raposa, na última quarta-feira, 31, Raimundinho revelou que assumiu o comando em um momento de instabilidade emocional da equipe coral. “Nossa preocupação era resgatar a parte emocional desses atletas para eles voltarem a fazer o que eles fazem de melhor”, disse.

Os dois resultados positivos não só colocaram o Ferroviário numa situação vantajosa pela classificação para o mata-mata do Cearense, como também frearam a turbulência no clube da Barra do Ceará.

As vitória dão uma tranquilidade maior para Maurício Copertino iniciar o trabalho. Anunciado na quarta, horas antes do duelo contra o Caucaia, o ex-auxiliar técnico de ander Luxemburgo chega à Barra com mais três membros para a comissão técnica.

Para ser o braço direito do novo comandante, o Ferroviário contratou o irmão Marcelo Copertino na função de auxiliar. Ele já havia trabalhado no Tubarão em 2023, ao lado de Paulinho Kobayashi.



Marcelo não é o único nome conhecido no clube. O preparador físico Carlisson Fernandes, presente no bicampeonato nacional coral, está de volta. O preparador de goleiros Handerson Souza, ex-Ceará, completa a nova comissão coral.

Agora, Raimundo Wagner retorna para a coordenação técnica e passa a atuar também de forma integrada às categorias de base do clube.