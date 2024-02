Sem Marta e Cristiane, Arthur Elias convoca seleção feminina para a Copa Ouro

Foto: Leandro Lopes/CBF Técnico Arthur Elias em convocação da seleção brasileira feminina na sede da CBF, no Rio de Janeiro

Arthur Elias surpreendeu ontem ao anunciar as 23 jogadoras que defenderão a seleção brasileira na Copa Ouro da Concacaf, entre os dias 20 de fevereiro e 10 de março. O treinador deixou as experientes Marta e Cristiane fora da lista e deu chance para sete novatas.

Treinador da seleção masculina, Dorival Júnior acompanhou o anúncio de Arthur Elias. E viu o comandante do esquadrão feminino pela primeira vez não chamar a camisa 10 Marta. Cristiane, agora jogadora do Flamengo, esteve em um dos chamados para fase de treinos, mas ficou ausente na última convocação e também agora.

Entre as novidades aparecem a goleira Amanda, do Fluminense, a são-paulina Bia Menezes para a defesa, a corintiana Vitória Yaya para o meio-campo, as atacantes Aline Gomes e Duda Santos, ambas da Ferroviária, além das zagueiras Thaís Ferreira, do Tenerife, e Tarciane, do Corinthians.

O treinador explicou que vai utilizar a competição para observar novas peças e não fechou a porta para as experientes jogadoras estarem nos Jogos Olímpicos de Paris. "Teve essas duas ausências, como muitas outras de atletas que confio muito e têm tudo para chegar nos Jogos Olímpicos", explicou Arthur Elias.

E foi além: "Eu posso convocar 23 só para essa competição. Teve outras que levei mais. O primeiro objetivo é observar o maior número de atletas", disse. "E o segundo objetivo, não só com 23 nomes, mas pelo menos com 50 nomes que estamos monitorando, é que a gente entende que a melhor decisão é sempre pensar no processo da equipe, mas também no processo de cada atleta, para que ela chegue na melhor performance dela nos Jogos Olímpicos. Esse é o nosso grande objetivo", afirmou.

Além da seleção brasileira, pela primeira vez na história a Concacaf convidou também Argentina, Colômbia e Paraguai para encarar as seleções da América do Norte e Central. Preparativo para os Jogos Olímpicos de Paris, o torneio será disputada em quatro cidades: San Diego, Carson e Los Angeles, na Califórnia, e Houston, no Texas.

A seleção nacional está no Grupo B, ao lado de Colômbia, Panamá e do vencedor do confronto entre Haiti e Porto Rico, que disputarão as fases preliminares da Copa Ouro. A estreia ocorre no dia 21 deste mês, contra Haiti ou Porto Rico. Depois, a rival será a Colômbia, no dia 24. O Brasil encerra a fase classificatória no dia 26, contra o Panamá. Todos os jogos serão no Estádio Snapdragon, em San Diego, na Califórnia.

Confira as 23 jogadoras convocadas para a Copa Ouro:

Goleiras: Letícia (Corinthians), Luciana (Ferroviária) e Amanda (Fluminense)

Defensoras: Rafaelle (Orlando Pride), Lauren (Kansas City), Antonia (Levante), Tarciane (Corinthians), Thaís Ferreira (Tenerife), Yasmim (Corinthians) e Bia Menezes (São Paulo)

Meio-campistas: Ary Borges (Racing Louisville), Aline Milene (São Paulo), Duda Sampaio (Corinthians), Julia Bianchi (Chicago Red Stars) e Vitória Yaya (Corinthians)

Atacantes: Duda Santos (Ferroviária), Adriana (Orlando Pride), Geyse (Manchester United), Bia Zaneratto (Kansas City), Debinha (Kansas City), Gabi Nunes (Levante), Gabi Portilho (Corinthians) e Aline Gomes (Ferroviária)