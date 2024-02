Com dois duelos, terceira rodada do Cearense será finalizada neste fim de semana

Foto: Lucas Emanuel/FCF Felipe Surian comanda o Florestra no Estadual

O Campeonato Cearense 2024 segue a todo vapor e movimentará o futebol estadual neste fim de semana. Após ter início ainda na quarta-feira, 31, com a partida entre Fortaleza x Iguatu, a terceira rodada terá outro jogo hoje e será encerrada amanhã.

Hoje, às 16 horas, Barbalha e Maracanã medem forças na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. O duelo em questão reúne dois times que vivem momentos distintos. Mandante, a Raposa não somou pontos no Grupo B em dois jogos disputados na atual edição: foi derrotada por Caucaia (2 a 1) e Fortaleza (5 a 0), respectivamente.

Já o Bicolor Metropolitano somou quatro pontos até o momento, sendo um na estreia, contra o Ceará (empate em 1 a 1), e três no triunfo diante do Horizonte (3 a 1). A equipe de Maracanaú ocupa a vice-liderança do Grupo A, ficando atrás apenas do Fortaleza, que soma 100% de aproveitamento.

Amanhã será a vez de Floresta e Horizonte se enfrentarem no Estádio Presidente Vargas, às 16h30min. Terceiro colocado do Grupo A, o Verdão da Vila Manoel Sátiro chega ao duelo almejando voltar a vencer após ser derrotado na última rodada pelo Ceará — na estreia, o Lobo bateu o Ferroviário por 3 a 1.

Um dos reforços do Lobo para a temporada, o lateral-direito Watson Pires ressaltou o desejo da equipe. "Vamos seguir mantendo o respeito aos adversários, mas queremos o mesmo objetivo do Horizonte, vencer o confronto para mantermos vivo de olho na fase seguinte", disse.

O Galo do Tabuleiro, por sua vez, ocupa a quarta colocação do Grupo B e não somou pontos na competição. Portanto, uma vitória é de suma importância para as pretensões da equipe no Estadual.