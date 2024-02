Tênis: Brasil abre duelo com a Suécia na Copa Davis com vitória do cearense Thiago Monteiro

Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP MIAMI GARDENS, FLORIDA - 25 DE MARÇO: Thiago Monteiro, do Brasil, volta a jogar contra Felix Auger-Aliassime, do Canadá, durante o Miami Open no Hard Rock Stadium em 25 de março de 2023 em Miami Gardens, Flórida.

O Brasil abriu sua caminhada em busca de vaga no Grupo Mundial da Copa Davis com um empate diante da Suécia pela fase qualificatória. Ontem, mesmo jogando fora de casa, em Helsingborg, o País viu o cearense Thiago Monteiro abrir vantagem de 1 a 0, enquanto os suecos empataram após virada no jogo contra Gustavo Heide, que fechou o dia.

Hoje, a equipe brasileira tentará abrir vantagem no duelo no jogo de duplas, entre Rafael Mattos e Felipe Meligeni contra Filip Bergevi e Andre Goransson. Depois de superar a forte Dinamarca também fora de casa, os brasileiros confiam em passar pelos suecos, que disputam a Davis com atletas acima do 100º lugar no ranking.

Thiago Monteiro, 119º do mundo, abriu as disputas diante de Karl Friberg, somente o 364º, e confirmou o favoritismo ao ganhar por 6/3 e 7/6 (7/5), após salvar quatro set points na segunda parcial. Foi o 11º triunfo do brasileiro em quadras duras em 22 partidas da Davis.

O tenista cearense precisou de 1h51min para passar pelo tenista local. No primeiro set, quebrou o serviço logo na segunda parcial, não permitiu reação e avanço sem problemas para fazer 6/3. O set seguinte, fez 3 a 2 aproveitando novo break point, mas logo a seguir perdeu o serviço.

O game mais longo da partida foi o 12º, em saque de Monteiro e com 6 a 5 para Friberg. O brasileiro precisou salvar quatro set points antes de levar a decisão ao tie-break. O nervosismo foi evidente no desempate, com quebras de ambos os lados. Com 6/5, o brasileiro fechou ao aproveitar seu primeiro match point, superando o serviço pela terceiro vez na parcial.

A vitória de Monteiro deixou Gustavo Heide, 241º do ranking, menos pressionado diante de Elias Ymer, o 160º. O brasileiro até iniciou bem o confronto, quebrando no nono game e fechando o primeiro set em 6/4. O rival despertou nas parciais seguintes, porém, e não deu mais chances para Heide, igualando a série com parciais de 6/1 e 6/3 após 1h49 de partida.