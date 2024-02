Vojvoda completa 1.000 dias no Fortaleza e comprova fidelidade com renovação até 2025

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Vojvoda decidiu prolongar permanência no Pici por mais um ano

Uma trajetória vencedora e histórica marcada pelo compromisso diário com o Fortaleza. Nascido em General Baldissera, na província de Córdova, na Argentina, o técnico Juan Pablo Vojvoda completa hoje 1.000 dias como treinador do Leão do Pici. A marca será celebrada da forma como o argentino está acostumado: à beira do campo, dirigindo o Tricolor na estreia da Copa do Nordeste, diante do América-RN, às 16 horas, na Arena Castelão.

O "presente" pela data foi anunciado na véspera: na noite de ontem, o Fortaleza surpreendeu ao anunciar a renovação do contrato do comandante até o final de 2025 — anteriormente, o vínculo seria até dezembro deste ano.

"Isso mostra o quanto acreditamos no trabalho de médio e a longo prazo, confiamos o comando técnico da equipe a ele e o quanto estamos trabalhando em conjunto na formatação do elenco ao longo desses anos sempre com a participação dele. E sempre com o esforço máximo da diretoria de proporcionar o que ele entende o que é ideal para o clube", explicou Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão.

Contra o Mecão, Vojvoda conduzirá o Fortaleza pela 203ª vez na carreira. No cargo desde maio de 2021, o treinador de 48 anos está próximo de superar Moésio Gomes como o técnico com mais jogos à frente do clube do Pici na história. Agora com contrato mais longo, o argentino deverá ultrapassar a marca de 229 partidas — número obtido por Moésio Gomes — entre março e abril, dependendo da continuidade da equipe na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil.

“É um orgulho (chegar aos 1.000 dias), e a quantidade de partidas que temos conseguidos com a comissão técnica aqui no Fortaleza. Sou muito grato a todos do dia a dia, a diretoria e ao torcedor”, disse o treinador em entrevista coletiva no dia 17 de janeiro.

Os feitos de Vojvoda no Fortaleza

Vojvoda chegou ao Tricolor após se destacar pelo Unión La Calera, do Chile, conquistando o vice-campeonato nacional em 2020. Desconhecido à época, aceitou o convite do Fortaleza e se tornou parte da centenária história do clube, tendo conquistado os primeiros títulos da carreira: Campeonato Cearense (três vezes) e Copa do Nordeste.

Para além dos troféus, o ex-zagueiro colocou o Leão em evidência no cenário nacional com feitos marcantes, como a inédita classificação à Libertadores, após terminar a Série A do Campeonato Brasileiro na 4ª colocação — melhor posição de um time nordestino na história dos pontos corridos. Naquela mesma temporada de estreia no futebol do Brasil, o argentino ainda encerrou a Copa do Brasil como 3° colocado, tendo perdido para o campeão Atlético-MG na semifinal.

A trajetória em ascensão de Vojvoda com o Fortaleza colocou o treinador no topo do mercado. Apesar das especulações, manteve-se fiel ao projeto. O cenário iria se repetir em 2022 e 2023, com o argentino recusando propostas de Flamengo, Corinthians, Atlético-MG, Vasco, Santos, além de clubes do Oriente Médio. Nesta temporada, disse "não" o São Paulo, que o procurou após a saída de Dorival Júnior para a seleção brasileira.

“'O Vojvoda não quer aceitar um desafio num clube grande'. Alguns podem pensar assim. Tenho um projeto, tenho meus desafios pessoais. O Fortaleza é um clube grande. Ainda não conseguiu o topo. Acho que têm muitas possibilidades de continuar evoluindo. Este é meu desafio, é que o Fortaleza e o Vojvoda continuem crescendo juntos. Estou bem no Fortaleza. Não é por comodidade (que permaneço). Fortaleza tem pressão também. Estou morando em uma cidade que gosto. Por que vou a outra cidade? Por dinheiro? Pode ser, mas tenho direito onde quero morar, onde quero trabalhar e com quem quero trabalhar”, disse.

Durante os 1.000 dias à frente do Fortaleza, o argentino recebeu diversas homenagens. A torcida tricolor, inclusive, virou um complemento da família do treinador, que vive na Terra da Luz distante da esposa Marité e dos filhos Marko, Matias e Santino. A valorização do trabalho e da importância de Vojvoda para o clube e para o torcedor veio em formato de festa, com direito a mosaico em 3D com a imagem do comandante do Leão do Pici.

A imagem foi exibida antes da partida entre Fortaleza e Atlético-GO pela 36ª rodada da Série A de 2022. Naquela edição, em uma recuperação histórica, o clube deixou a lanterna do Brasileirão, onde permaneceu por 14 rodadas, rumo à Libertadores — tornando-se, assim, o primeiro clube do Nordeste a disputar a principal competição da América do Sul consecutivamente.

Em 2024, além de completar 1.000 dias como treinador do Tricolor, Vojvoda ultrapassou a marca de 100 vitórias pelo clube cearense. Em 202 partidas, registra 102 triunfos, 44 empates e 56 derrotas, tendo aproveitamento de 57,5%.

Relacionamento com o torcedor: ídolo e símbolo de fidelidade

O relacionamento entre Fortaleza e Juan Pablo Vojvoda envolve, naturalmente, o torcedor. Para muitos, o argentino assumiu o posto de maior técnico da história centenária, ainda que o ciclo esteja em andamento. Essa identificação, o sentimento de ídolo, surge a partir da importância dada ao Leão pelo treinador, tornando-o parte dos leais.

“Vojvoda é um marco na história do clube, simboliza uma nova fase da nossa história. É impossível pensar na ascensão do Fortaleza nos últimos anos e não lembrar dele, um dos maiores responsáveis para estarmos vivendo o que estamos hoje. Ele é um de nós, um dos milhares representantes da Torcida de Leais. Pouquíssimos treinadores que já passaram pelo Pici tiveram tamanha identificação com o clube, e isso se prova cada dia mais. Ele faz questão de trazer sua família para dentro do clube porque o Fortaleza já se tornou, também, a sua. É emocionante vê-lo construir algo tão bonito na instituição que amamos e enxergar nele um pouco de nós como torcida. Ter como referência alguém tão íntegro e humano é especial”, disse Larissa Farias, torcedora do Fortaleza.

Dentre as várias características apresentadas por Vojvoda, como a resiliência e a fidelidade com o clube, uma se destaca: a capacidade de liderança. Vojvoda é responsável por colocar o Fortaleza frente a frente aos principais investimentos do país, com um elenco menos estrelado, mas montado e treinado para lidar com grandes desafios, com o comandante sempre conseguindo extrair o máximo de cada um nas partidas.

“Vojvoda é um grande líder, considerando que liderança é a arte de desenvolver pessoas. Ele tem essa característica, de saber lidar com as dificuldades, facilidades e grande habilidades de cada um deles. Está sempre buscando o melhor de cada um. Ele dá suporte, apoio emocional, técnico, ajuda a levantar. Esse papel de referência para o clube é totalmente notório pela torcida e é uma das grandes características dele”, disse Kleylson Querioz, torcedor do Leão do Pici.

É certo que a trajetória de Juan Pablo Vojvoda com o Fortaleza seguirá durante 2024. O treinador está comprometido com o clube para a temporada e não pretende deixá-lo antes do término do contrato. Para a diretoria do clube, o processo será de convencimento para tê-lo por mais anos à frente do Leão do Pici.