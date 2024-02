Carcalaion Store: Fortaleza BC investe R$ 150 mil e inaugura primeira loja oficial

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Loja do time de basquete em shopping de Fortaleza

Buscando consolidar o sucesso também fora das quadras, o Fortaleza Basquete Cearense inaugurou, na última semana, a primeira loja oficial. Com a novidade, o Carcalaion passa a ser uma das três agremiações do NBB a possuir uma loja voltada para artigos de basquete. O POVO foi conferir como funciona o novo ponto de encontro dos tricolores fãs da bola laranja.

Localizada no Shopping Del Paseo, na Aldeota, a primeira franquia do time cearense tem como objetivo estreitar a relação com o torcedor e atrair os adeptos da equipe de futebol do Leão.

O ambiente é decorado com referências icônicas do esporte, proporcionando aos clientes uma imersão na cultura do basquete. Na entrada da loja, os visitantes encontram uma cesta, na qual têm a oportunidade de tentar um arremesso e ganhar descontos ou brindes.

Além de disponibilizar os produtos oficiais do Fortaleza BC, a Carcalaion Store comercializa artigos do time de futebol do Tricolor. O projeto da loja iniciou em junho do ano passado e o investimento foi de, aproximadamente, R$ 150 mil.

De acordo com o coordenador de marketing do time de basquete, Christian Avesque, a Carcalaion Store projeta, já neste mês de fevereiro, expandir os serviços e ter mais interação com o público de futebol vendendo os ingressos para as partidas. Atualmente, são comercializados apenas bilhetes para os jogos do Fortaleza BC.

“Teremos aqui ingressos para os jogos do time de futebol, de futsal, futebol americano e de outros esportes. Teremos também a venda de sócio-torcedor, nossos funcionários já estão sendo treinados para isso. Queremos, para além do basquete, fazer dessa loja um ponto de encontro e acolhimento para os torcedores do Fortaleza”, declarou Avesque.

Questionado sobre a possibilidade de expansão da franquia, o dirigente não descarta a ideia, mas os projetos futuros dependem do retorno da unidade recém-inaugurada. Com a loja, o Fortaleza BC reafirma o compromisso em consolidar o time fora das quadras e popularizar o esporte da bola laranja entre os cearenses. “A ideia dessa loja foi ter, em uma área central de Fortaleza, um espaço onde a gente pudesse mostrar o basquete”, comentou Christian Avesque.

A princípio, o funcionamento do estabelecimento tem sido avaliado como positivo. Com picos de movimentação entre meio-dia e o fim da tarde, a loja tem atraído diversas pessoas que passam por perto.

Dentre elas está Lorena, 24. Torcedora do Fortaleza, ela entrou na loja atraída pela curiosidade em conhecer o novo espaço, mesmo sem ter afinidade com o time de basquete. “O estilo da loja é bem diferente, bem interativo. Acho que o ambiente é muito bom pra quem quer conhecer mais sobre o basquete, né?”, disse a jovem.