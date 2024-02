Com time alternativo, Ceará visita Juazeirense em estreia no Nordestão

Foto: AURÉLIO ALVES Guilherme Castilho deve ser titular no meio-campo do Vovô

Atual campeão, o Ceará estreia na Copa do Nordeste de 2024 hoje, contra a Juazeirense-BA, em duelo que acontece no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), às 19 horas. Buscando o tetracampeonato regional, o Alvinegro de Porangabuçu enfrentará o Carrossel do Sertão pela primeira vez na história.

Para o confronto, Vagner Mancini optou por levar um grupo alternativo, que conta com dez atletas oriundos das categorias de base. O objetivo do treinador é dar descanso àqueles que tiveram maior minutagem nos primeiros três jogos da temporada e, consequentemente, oportunizar outros jogadores do elenco.

A condição ruim do campo do Adaltão é outro fator que causa preocupação. Na análise de Mancini, em entrevista coletiva após a goleada por 6 a 0 sobre o Atlético-CE, pelo Estadual, o comandante enfatizou que a equipe que enfrentará a Juazeirense será “mais forte fisicamente” e precisará ter uma “característica de duelo” maior.

Dos jogadores que iniciaram a partida na última quinta-feira, 1º, pela terceira rodada do Cearense, somente o zagueiro David Ricardo viajou. Entre os demais, destaque para o goleiro Richard, o volante Richardson, os meias Castilho e Bruninho e o trio ofensivo Janderson, Facundo Barceló e Saulo — todos devem figurar no time titular.

Rival do Vovô, a Juazeirense tem no seu mando de campo um forte trunfo. Neste ano, o Carrossel do Sertão está invicto como mandante, condição em que atuou por cinco ocasiões: duas pela pré-Copa do Nordeste, na qual eliminou o Moto Club-MA e o Retrô-PE, e três pelo Campeonato Baiano, em que conquistou duas vitórias e um empate.

“A gente sabe da dificuldade da competição. Times da Série A, B e C. Vamos jogar contra um time que sabemos da qualidade e da força deles dentro de casa. Vai ser um jogo difícil, uma viagem desgastante também. Mas vamos focados e preparados para, se Deus quiser, trazer a vitória”, comentou Guilherme Castilho, em entrevista no Aeroporto Pinto Martins antes do embarque alvinegro para Juazeiro (BA). Diante do Atlético-CE, o meia anotou dois gols.

Na última temporada, ao derrotar o Sport na grande final, o Ceará se sagrou o maior campeão da Copa do Nordeste desde que o torneio voltou a ser realizado, em 2013. Com três taças conquistadas (2015, 2020 e 2023), o Alvinegro chega com moral elevado e status de postulante, novamente, a disputar o título.

Juazeirense-BA x Ceará

Juazeirense-BA

4-3-3: João Guilherme; Edson, Zé Romário, Maurício e Talys; Elivélton, Mauro e Patrik; Alexsandro, Luis Soares e Ian Augusto. Téc: Carlos Rabello

Ceará

4-3-3: Richard; Jotavê, Lucas Ribeiro, David Ricardo e Paulo Victor; Richardson, Guilherme Castilho e Bruninho; Janderson, Barceló (Pablo) e Saulo Mineiro. Téc: Vagner Mancini

Local: Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro/BA

Data: 4/3/2024

Horário: 19 horas

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior/SE

Assistentes: Vanessa Santos Azevedo/SE e Daniel Vidal Pimentel/SE

Transmissão: Canal Nosso Futebol, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO