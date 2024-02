Barceló marca, Ceará bate Juazeirense e estreia com vitória na Copa do Nordeste

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Barceló garantiu o triunfo alvinegro

Aguerrido, o Ceará superou as condições adversas do Estádio Adauto Moraes e estreou com vitória na Copa do Nordeste sobre a Juazeirense-BA, por 1 a 0, ontem. O cenário encontrado pelo Vovô não foi dos mais fáceis. Além da dificuldade natural pela falta de entrosamento, já que Vagner Mancini optou por uma formação alternativa, o time também sofreu com a péssima condição do campo, repleto de irregularidades.



Com a bola rolando, a estratégia traçada pelo treinador alvinegro ficou perceptível: evitar longas trocas de passes sob o risco de perder a posse em zonas de perigo e tentar surpreender com bolas em profundidade para Saulo Mineiro e Janderson. Na prática, o Vovô não conseguiu executar com eficiência os lançamentos e praticamente não assustou o gol dos donos da casa no primeiro tempo.

A dificuldade do Ceará em articular jogadas era tamanha que, com 30 minutos de jogo, o Vovô ainda não tinha finalizado nenhuma vez e havia acertado apenas 24 passes dos 42 que tentou — ou seja, 57% de precisão. De positivo na etapa inicial, vale ressaltar o uruguaio Barceló, que, mesmo colocado em um ambiente atípico, conseguiu apresentar qualidade nas movimentações e no papel de pivô. Castilho também foi bem.

A Juazeirense, por outro lado, acostumada com o gramado, conseguiu se sobressair na maior parte dos 45 minutos iniciais. O Carrossel do Sertão, como é apelidado, explorou bastante jogadas pela linha de fundo que resultaram em cruzamentos — em um destes lances, Ian, de cabeça, acertou a trave de Richard.

No intervalo, a conversa de Mancini com os atletas parece ter surtido efeito. O Ceará retornou para a etapa final com uma postura diferente, impondo-se e tomando conta das ações do jogo. Embora mais objetivo, ainda havia uma clara dificuldade para trocar passes e se aproximar da baliza defendida por João Guilherme. A solução veio da bola parada e exatamente dos dois melhores jogadores do Vovô no duelo: Castilho e Barceló.

Aos oito minutos, o meia cobrou falta na medida para o atacante, que surgiu entre os defensores da Juazeirense e cabeceou para os fundos das redes. O primeiro gol do uruguaio com a camisa alvinegra, logo em sua estreia como titular. Para além do importante feito pessoal, o tento também trouxe um alívio para o Vovô, que conseguiu criar uma vantagem no placar mesmo em condições adversas.



A partir do tento de Barceló, o Ceará teve méritos para administrar o resultado e suportar a pressão que o Carrossel do Sertão tentou colocar, sobretudo na reta final do jogo. Destaque para o goleiro Richard, que completou cinco anos como jogador do Vovô e foi responsável por duas ótimas defesas que impediram o empate dos baianos.

Vitória que eleva a moral deste início de trabalho de Mancini e que traz tranquilidade para o planejamento do Vovô, que divide as atenções entre o Estadual e o Nordestão — torneio em que é o atual campeão.

Juazeirense-BA 0x1 Ceará



Juazeirense-BA

4-3-3: João Guilherme; Gean, Zé Romário, Maurício e Yan; Waguinho, Mauro (Alexsandro) e Romarinho (Patrik); Pedro Henrique, Janeudo (Clébson) e Ian Augusto (Bruno Matos). Téc: Carlos Rabello

Ceará

4-3-3: Richard; Jonathan, Lucas Ribeiro, David Ricardo e Paulo Victor; Richardson, Castilho (Yago) e Bruninho (Léo Rafael); Janderson, Barceló (Steven) e Saulo Mineiro (Jotavê). Téc: Vagner Mancini

Local: Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro/BA

Data: 4/2/2024

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior/SE

Assistentes: Vanessa Santos Azevedo/SE e Daniel Vidal Pimentel/SE

Gol: 8min/2ºT - Facundo Barceló

Cartões amarelos: Romário e Janeudo (JUA); Jonathan, Paulo Victor e Guilherme Castilho (CEA)