Em jogo de seis gols, Floresta vence Horizonte no PV pelo Campeonato Cearense

Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta EC Verdão levou a melhor sobre o Galo

O Floresta conquistou sua segunda vitória no Campeonato Cearense de 2024 ao vencer o Horizonte por 4 a 2, na tarde de ontem, no Estádio Presidente Vargas, no encerramento da terceira rodada da competição. O destaque do jogo foi o atacante Romarinho, autor de três dos quatros gols do Verdão.

Em um primeiro tempo eletrizante, o Lobo da Vila Manoel Sátiro abriu o placar logo cedo, aos 10 minutos do primeiro tempo, com o próprio Romarinho. Não demorou muito e, aos 16, o camisa 11 ampliou o placar.

O camisa 10 do Horizonte, Natan Baiano, diminuiu com um chute de fora da área, aos 24 minutos, mas viu o Floresta aumentar novamente a distância com o gol de Lucas Alisson nos acréscimos do primeiro tempo.

Ao contrário da primeira etapa animada, o segundo tempo começou com poucas oportunidades para ambos os times e somente aos 22 minutos o Horizonte mexeu no placar, com Eric França.

O Galo do Tabuleiro até tentou buscar o empate, mas foi o Floresta que chegou ao quarto gol. Romarinho, pela terceira vez, marcou e definiu o placar de 4 a 2. O camisa 11 do Verdão agora divide artilharia do Campeonato Cearense com Yago Pikachu, do Fortaleza, ambos com três gols assinalados na competição.

Próximos jogos de Floresta e Horizonte

Com o resultado, o Floresta se isola na terceira posição do Grupo A, com 6 pontos (duas vitórias e uma derrota em três partidas). Enquanto isso, o Horizonte segue sem vencer no campeonato (três derrotas), ocupando a vice-lanterna do Grupo B.

Na penúltima rodada, o Lobo da Vila Manoel Sátiro enfrenta o Barbalha, lanterna da chave B, na próxima sexta-feira, 9. Já o Galo do Tabuleiro encara o último colocado do Grupo A, Atlético-CE, no sábado, 10.