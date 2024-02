Entre falhas e reação, Fortaleza encontra dificuldades em primeiro desafio de 2024

Foto: FÁBIO LIMA Vojvoda avaliou desempenho do Leão em triunfo

Na tarde do último sábado, 3, o Fortaleza teve o primeiro grande desafio na temporada de 2024, até o momento, diante do América-RN, pela rodada inicial da Copa do Nordeste. Apesar da vitória por 2 a 1, de virada, os mais de 16 mil torcedores que estiveram presentes na Arena Castelão observaram um time que possui detalhes para evoluir — natural em um início de temporada.

Vojvoda mandou a campo uma equipe mesclada entre titulares e reservas. Nas laterais, Dudu e Escobar ocuparam as vagas já certas de Tinga e Bruno Pacheco. O ataque foi composto pelo trio Pedro Rocha, Thiago Galhardo e Marinho. E foi justamente o setor ofensivo que mais deixou a desejar.

Com o meio-campo formado por Zé Welison, Pochettino e Calebe, os homens de frente do Leão do Pici não se posicionaram bem dentro de campo. Marinho foi quem mais ficou abaixo. O camisa 11 até teve chance, ainda no 0 a 0, para abrir o placar, mas a bola acabou batendo nas duas traves. Pedro Rocha, ainda fora de ritmo — passou quase todo o 2023 entregue ao departamento médico — também pouco produziu.

Galhardo foi o atacante mais presente do time de Vojvoda, porém, atuando de forma mais centralizada, e não como um centroavante de fato. De positivo, chamaram atenção as mudanças do Tricolor do Pici. Ao todo, vieram do banco Lucero, Kervin Andrade, Moisés, Luquinhas e Yago Pikachu — todas mexidas ofensivas. Essas alterações deram ao Fortaleza mais movimentação dentro de campo.

Tendo saído atrás do placar, a postura da equipe, em relação à etapa inicial, foi diferente. Esse ímpeto distinto foi importante para a virada, como destacou Juan Pablo Vojvoda, que enfatizou a dificuldade do duelo.

“Encontramos um adversário que fechou bem as linhas, jogando com uma defesa de cinco homens, 5-4-1, são fortes nas transições, muito organizados defensivamente. Jogando com espaço são perigosos. Os jogadores seguem bem o planejamento na partida. Um adversário bem complicado de entrar”, destacou o treinador argentino.

Agora, a equipe leonina já foca no próximo duelo: o Clássico das Cores diante do Ferroviário, na próxima quarta-feira, 7, às 20h30min, no Estádio Presidente Vargas. Para o confronto, é esperado que jogadores como Lucero, Moisés, Yago Pikachu, Tinga e Bruno Pacheco retornem ao time titular.

Além disso, os novos contratados, como Luquinhas e Tomás Cordona, podem ganhar chance no onze inicial. O zagueiro argentino já fez sua estreia como titular na vitória por 3 a 1 frente ao Iguatu, enquanto o meia apenas atuou vindo do banco de reservas.