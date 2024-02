Castilho se destaca com participações em gols e "pede" espaço no time do Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Castilho está no Vovô desde 2022

Contratação mais cara da história do Ceará, adquirido por R$ 9,6 milhões, o meio-campista Guilherme Castilho está entre os protagonistas do elenco neste início de temporada. Registrando dois gols e uma assistência em quatro partidas, o atleta virou um dos trunfos do técnico Vagner Mancini para a sequência que o clube terá entre fevereiro e março.

Após balançar as redes duas vezes contra o Atlético-CE, Castilho atuou como titular pela primeira vez em 2024 diante da Juazeirense-BA, no último domingo, 4, pela Copa do Nordeste. A utilização do meio-campista aconteceu pelo descanso promovido por Mancini aos titulares da posição: Lourenço, Lucas Mugni e Jorge Recalde.

Contra o clube baiano, o camisa 99 atuou por 87 minutos, contribuindo com o funcionamento defensivo e ofensivo, sendo também um dos armadores da equipe.

Posicionado como segundo volante, o meio-campista era responsável pela distribuição da bola entre defesa e ataque, além de participar defensivamente. Entre as principais estatísticas no jogo, de acordo com o FootStats, estão 21 passes certos (de 30), uma finalização, dois cruzamentos e quatro lançamentos. Castilho, inclusive, foi responsável pela assistência para o gol de Facundo Barceló, em cobrança de falta no segundo tempo.

O atleta de 24 anos tem margem para seguir crescendo com a camisa alvinegra e retomar o futebol que apresentou em outros momentos, como na campanha do tricampeonato da Copa do Nordeste em 2023, quando esteve entre os protagonistas do elenco.

Castilho tem características ofensivas e pode ser uma peça-chave no Vovô, seja como titular ou um substituto imediato de Recalde. Além disso, consegue realizar várias funções no meio-campo, tendo evoluído em quesitos defensivos, demonstrando capacidade para também atuar como volante. A tendência é de que o camisa 99 siga sendo acionado pelo treinador, como uma espécie de 12° jogador.

Contra Caucaia, pelo Campeonato Cearense, e Altos-PI, pela Copa do Nordeste, Mancini utilizará o time que foi poupado. Ou seja, o meio-campo deverá ser formado por Lourenço, Mugni e Recalde. Já no duelo contra o Náutico, marcado para o dia 14 de fevereiro, a equipe deverá ser a mesma que atuou contra a Juazeirense, visando ter todo o elenco à disposição para o Clássico-Rei do dia 17.

“A nossa ideia é que a equipe de quinta-feira (contra o Caucaia) e domingo (contra o Altos) seja aquela que ficou treinando no sábado e no domingo. Para quarta-feira, contra o Náutico, essa equipe (contra a Juazeirense) volte a jogar, para enfrentarmos o Clássico-Rei com todas as forças”, explicou o treinador.

Justiça libera Barletta, do Ceará, para assinar contrato com outro clube; entenda

A ação trabalhista movida por Barletta contra o Ceará ganhou ontem um novo capítulo. A juíza Karla Yacy Carlos da Silva, da 9ª Vara do Trabalho de Fortaleza, atendeu parcialmente o pedido do atacante e o liberou para assinar contrato com outro clube até que o processo tenha um desfecho, mas com condições específicas.

Assim, Barletta ganha a liberdade de continuar exercendo sua profissão enquanto a disputa judicial acontece. O jogador, entretanto, não receberá, caso contratado por um novo time, nada além de pagamentos referentes à CLT (salário, 13º, férias e FGTS). Ou seja, luvas, direito de imagem e premiação terão que ser depositados em juízo no processo, até o limite de R$ 115 milhões.

Outro detalhe é que o clube que contratar o Barletta neste cenário corre o risco de depois de julgado o mérito, o jogador ter que retornar para o Ceará. Neste caso, o valor depositado em juízo terá que ser devolvido ao time contratante. Dependendo da decisão final, o atleta pode até ser condenado a ressarcir financeiramente o Ceará.

Do ponto de vista do Ceará, a decisão é coerente e não foi ruim para o clube. “Preza o direito do atleta de não ficar parado”, comentou Fred Bandeira, diretor jurídico do Vovô, em contato com O POVO. Vale ressaltar que, enquanto o processo acontece, o Alvinegro de Porangabuçu não tem obrigação de continuar pagando o salário de Barletta.

A defesa do atacante, por outro lado, enfatiza que ainda existem débitos em aberto de luvas, direito de imagem de dezembro e janeiro, e salário de janeiro. Na ação, os advogados de Barletta pedem uma rescisão indireta com o Ceará.