Clássicos e estreia na Copa do Brasil: Fortaleza terá "carnaval" de jogos em fevereiro

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Bruno Pacheco é titular absoluto do Leão

A “folia” de jogos para o Fortaleza está garantida em fevereiro. Neste mês, o Tricolor do Pici disputará três competições simultâneas, incluindo a importante estreia na Copa do Brasil, torneio rentável financeiramente e que será disputado pelo clube desde a primeira etapa — diferentemente dos últimos dois anos, quando ingressou somente a partir da terceira fase. Além disso, Vojvoda terá pela frente dois clássicos.

O primeiro duelo de rivalidade local acontece já amanhã, contra o Ferroviário, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. O Clássico das Cores, que por si só já carrega uma importância histórica e natural, também tem outros elementos relevantes para o Leão, sobretudo a possibilidade do clube garantir classificação antecipada à semifinal do Estadual. Para isso, basta uma vitória simples do Tricolor e tropeços de Maracanã e Floresta.

Já o segundo clássico será o “Rei”, contra o Ceará, no dia 17, um sábado, em duelo também válido pelo Cearense, na última rodada da fase de grupos. O encontro entre Leão e Vovô coloca cara a cara uma das maiores rivalidades do Brasil e será o primeiro grande teste da equipe comandada por Vojvoda. Independentemente do cenário que as equipes cheguem para o jogo em relação à competição, a partida será tratada como prioridade.

No intervalo entre o confronto contra Ferroviário e Ceará, o Leão do Pici terá dois embates consecutivos pela Copa do Nordeste, iniciando contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, no próximo domingo, 11, e finalizando diante do River-PI, na quarta-feira de cinzas, 14, desta vez atuando como mandante, na Arena Castelão. Por ter estreado com vitória sobre o América-RN no Nordestão, a tendência é de que Vojvoda utilize uma equipe mista em uma destas partidas.

A conclusão da maratona de jogos será na Copa do Brasil. No sorteio, o Tricolor caiu contra o Fluminense-PI e, por ser melhor colocado no ranking, terá que jogar na casa do adversário. Em compensação, o Leão tem a vantagem do empate para avançar. Nos últimos dois anos, por ter se classificado à Libertadores em 2021 e sido campeão da Copa do Nordeste em 2022, o Leão entrou no torneio nacional apenas na terceira fase, evitando os primeiros jogos — que podem ser em locais complicados.

O calendário intenso é desafiador, mas também será uma boa oportunidade para Vojvoda rodar o elenco, elevar a minutagem de outros jogadores e fazer testes táticos. O alto investimento no plantel proporciona ao comandante ter essa flexibilidade nas escalações para suportar a jornada na temporada.