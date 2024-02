Fora de casa, Fortaleza BC retoma disputa do NBB diante da Unifacisa

Foto: Hedgard Moraes/MTC Fortaleza Basquete Cearense foi superado pelo Minas no Super 8.

Após eliminação na Copa Super 8, para o Minas, o Fortaleza Basquete Cearense retoma a disputa do NBB após intervalo de duas semanas, em duelo contra a Unifacisa-PB, na Paraíba, hoje, às 19h30min, pela 16ª rodada da competição nacional.



No embate do primeiro turno, em Fortaleza, os cearenses levaram a melhor com triunfo por 77 a 65, ainda pela quinta rodada do certame, no dia 12 de novembro.

No últimos dois compromissos pela liga, o Carcalaion superou São José (99 a 95) e Mogi (93 a 75), ambos no Centro de Formação Olímpica. A equipe de Flávio Espiga soma 12 triunfos e 11 derrotas em 23 confrontos no NBB, ocupando a oitava posição.

No duelo nordestino, o Fortaleza BC tenta acabar com uma sequência de seis derrotas como visitante no NBB — foi derrotado por Minas, Botafogo, Flamengo, Vasco, Sesi Franca e Bauru.

Nesta temporada, no total, o time cearense soma sete derrotas jogando fora de seus domínios — o outro tropeço foi diante do Paulistano. O último triunfo longe de casa foi em 29 de novembro, sobre o Pato Basquete, por 76 a 75.

Após o jogo contra o time paraibano, o Carcalaion voltará a Fortaleza para uma sequência de três jogos como mandante (contra Paulistano, Botafogo e Pato Basquete), onde conquistou 8 das 12 vitórias no campeonato.

O time paraibano, por sua vez, foi vice-campeão na Copa Super 8, no último sábado, 3, diante do Flamengo, e atualmente ocupa a quinta posição na tabela de aproveitamento do campeonato nacional.

Em 23 jogos, foram 15 vitórias e oito derrotas. Assim como o Carcalaion, a Unifacisa vem de duas vitórias seguidas no NBB e está invicto como mandante, com 11 triunfos nesta temporada.