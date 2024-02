Mauricio Copertino é apresentado no Ferroviário e projeta Clássico das Cores

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Mauricio Copertino assumiu comando do Tubarão

No comando técnico do elenco do Ferroviário desde a última quinta-feira, 1º, o técnico Maurício Copertino foi apresentado ontem em entrevista coletiva na sede do clube, na Barra do Ceará. O treinador expôs conhecimento sobre o elenco coral, falou sobre os primeiros treinos e estilo de jogo.

"Já vinha acompanhando o trabalho do Ferroviário desde o ano passado e conheço os jogadores. Meu irmão (Marcelo Copertino), que é meu auxiliar técnico, conhece muito bem o elenco. Meu trabalho é diferente do último profissional que esteve aqui, mas estamos tranquilos. Fomos muito bem recepcionados e temos jogadores de qualidade técnica muito boa", contou.

Em relação aos treinos preparatórios para o seu jogo de estreia no Tubarão — o Clássico das Cores diante do Fortaleza —, o treinador salientou as prioridades e elogiou o coordenador técnico do grupo, Raimundo Wagner, que foi o comandante interino.

"Tenho priorizado a parte física, técnica, tática, e tenho cobrado muito dos jogadores. Tenho colocado conceitos táticos que o Raimundo já vinha colocando com muita maestria. É um cara fantástico, que conhece muito o futebol daqui. Ele tem me ajudado muito nesse processo e isso tem sido importante. Lógico que a gente pensa algumas coisas diferentes, nos últimos dias eu fiz muitas atividades focadas em posicionamento e no que a gente pode fazer diante do Fortaleza", explicou.

Copertino não quis, entretanto, dar tantos detalhes sobre qual estilo de jogo deve implementar no time. "Gosto de jogar na parte ofensiva, jogar meu time para frente, mas nem sempre a gente consegue fazer o que gosta. Dentro de uma partida de futebol existem várias fases. Tem a defensiva e, se você não tiver uma boa defesa, não consegue fazer um jogo que você queira. Tem que ter um equilíbrio dentro do jogo", ponderou.

Jogo contra o Fortaleza

O Ferroviário enfrenta o Fortaleza amanhã, às 20h30min, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. Para o duelo, Copertino acredita que pode ser de grande valia para o grupo o conhecimento que ele possui sobre o time do Vojvoda, o qual enfrentou quando fazia parte da comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo no Corinthians, em 2023.

"Trabalhei no Corinthians e enfrentei o Fortaleza quatro vezes e isso tem me facilitado um pouco em relação ao conhecimento dessa grande equipe que é o Fortaleza. Taticamente está muito vivo na minha cabeça esse confronto e tenho passado ideias para o time", frisou.

Veja outros tópicos da coletiva de Maurício Copertino:

Contratações

"Sempre que chegamos a um clube criamos uma expectativa. Temos um elenco já formado na visão da diretoria e já deixei bem claro dois pontos fundamentais que, no meu entendimento, seria importante para dar continuidade ao clube nessa temporada para se manter na Série C e explorar outros horizontes. Sou um treinador que não costuma falar que meu elenco está fechado. Eu quero bons jogadores sim, que tragam profissionais para completar o elenco, para termos maior competitividade entre os jogadores, pois isso aumenta o nível do trabalho e dos treinamentos"

Melhoras no clube

"As condições tem que ser melhoradas em todos os aspectos para os atletas. Força é algo muito importante e para isso temos que ter equipamentos melhores, estrutura melhor e a diretoria foi super receptivo quanto a isso, pois isso fica para o clube"