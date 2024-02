Chegada do volante Jean Irmer acirra disputa no meio-campo do Ceará

Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo Jean Irmer já defendeu o Botafogo, entre 2018 e 2019

O "camisa 5" que o Ceará tanto buscava no mercado da bola chegou. Após fazer tentativas por jogadores estrangeiros para a posição, o Alvinegro optou por selar a contratação do brasileiro Jean Irmer, um dos destaques do Juventude na campanha da Série B de 2023. O volante de 29 anos assinou contrato com o Alvinegro até o final de 2024.

Com características mais combativas, de desarme e marcação, o novo reforço do Vovô chega para preencher uma carência relevante do elenco. Neste estilo de primeiro volante de contenção, Mancini contava apenas com Richardson. Lourenço, que preferencialmente gosta de atuar mais avançado, foi adaptado pelo treinador como o "camisa 5" do time.

Versátil, Lourenço faz atualmente a função de elo entre defesa e meio de campo, mas não tem tanto poder de marcação característico da posição. No Juventude de Carpini, atualmente técnico do São Paulo, Irmer deixou de ser apenas um volante de pegada e passou a ser mais atuante na construção de jogo.

Com passagem na base do Estudiantes-ARG, Irmer carrega a "essência do jogador argentino". Por lá, aproximou-se de Verón e recebeu diversos conselhos do agora ex-atleta — uma das dicas, inclusive, foi para o brasileiro deixar de ser zagueiro para virar volante.

A contratação de Jean também atende a outro pedido de Vagner Mancini: um meio-campista com boa estatura. Com 1,83m, o ex-Juventude se junta a apenas outros dois jogadores do setor no Alvinegro com mais de 1,80m — Léo Rafael, 1,81m, e Lucas Mugni, 1,84m.

Assim, com a vinda do atleta nascido no Distrito Federal, a disputa no meio-campo ganha mais uma peça. Na formatação titular atual, Mancini tem priorizado o trio Lourenço, Mugni e Recalde. Castilho, que tem feito ótimos jogos, pede passagem. Além dos citados, o treinador conta com Léo Rafael e Richardson.



Versatilidade no meio-campo

O trunfo do atual setor de meio-campo do time de Porangabuçu é a versatilidade dos jogadores da posição conseguirem exercer duas ou até mais funções.

Sendo assim, o acréscimo de Jean Irmer numa briga por titularidade pode mexer em outras peças do meio e até do ataque. Jorge Recalde, por exemplo, atual armador da equipe, pode atuar como falso 9, função que jogou no antigo clube, Newell’s Old Boys, da Argentina.

Lourenço pode fazer todas as funções no meio de campo, além de já ter atuado como extremo. Castilho é outro que pode ser utilizado mais avançado, assim como Mugni.

O Ceará corre atrás agora de um lateral-direito para o seu elenco, visto que conta apenas com Raí Ramos para a posição, além do jovem Jotavê, recém-chegado da categoria de base.

Recentemente, o Alvinegro de Porangabuçu chegou a avançar na negociação com Rafael Ramos, do Corinthians, mas esbarrou na pedida salarial. (Com Mateus Moura)