COB anuncia Zico como "embaixador" do Time Brasil nas Olimpíadas de Paris

Foto: Samuel Setubal Zico acompanhará a equipe brasileira na França

O time de "embaixadores" do Comitê Olímpico do Brasil (COB) na Olimpíada de Paris-2024 ganhou um reforço de peso ontem. Trata-se do ídolo Zico, ex-jogador da seleção brasileira e do Flamengo. Ele vai acompanhar o Time Brasil na capital francesa ao longo da grande competição, que começa em 26 de julho e seguirá até 11 de agosto.

"Fiquei muito sensibilizado e feliz, por ser do esporte, por adorar participar e ver competições de outras modalidades. Recebi o convite do COB, aceitei de imediato. É uma honra para nós, como brasileiros. Não tive a chance de disputar os Jogos Olímpicos. Isso me frustrou muito na época, por ter jogado todo o Pré-Olímpico. Receber esse convite me fez ver que era a oportunidade de conhecer de perto uma competição que eu admiro bastante. É bacana para quem ama e adora o esporte", comentou o ídolo Zico.

O craque disputou o Torneio Pré-Olímpico dos Jogos de Munique-1972. Mas não foi incluído na lista de jogadores para brigar pela medalha na Alemanha. Anos depois, ele viria a brilhar com a camisa da seleção principal, com participação em três edições da Copa do Mundo: 1978, 1982 e 1986.

"Ter o Zico à frente desse programa, perto dos atletas, que vão olhar para ele ver que o Zico está lá torcendo, é um prazer enorme. É uma honra e uma satisfação muito grandes receber esse aceite dele. Queremos muito ter o Zico ao nosso lado em Paris. Queremos que ele faça parte desse programa de forma perene junto ao Time Brasil", disse Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB.

O time de madrinhas e padrinhos do Time Brasil tem também o casal Murilo Rosa e Fernanda Tavares, a atriz e cantora Larissa Manoela, o surfista Pedro Scooby, a apresentadora Sabrina Sato, o influencer Hugo Gloss, o cantor Wesley Safadão, além da CazéTV, canal do youtuber Casimiro Miguel.