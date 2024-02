Ferroviário e Fortaleza duelam pelo Estadual de olho em classificação antecipada

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 18-03-2023: Fortaleza x Ferroviario. Jogo de acesso a final do Campeonato Cearense, com vitória tricolor. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo).

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam na noite de hoje, em mais um Clássico das Cores, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Cearense. A partida terá início às 20h30min, no Estádio Presidente Vargas, com mando de campo coral.

No confronto, o Leão do Pici buscará a quarta vitória consecutiva no Estadual. Até aqui, a equipe tricolor — a única com 100% de aproveitamento — já bateu Horizonte, Barbalha e Iguatu. Em caso de triunfo, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda poderá garantir vaga direta para as semifinais — isso se o Maracanã não vencer o Iguatu.

"Nós buscamos ser protagonistas em todas as partidas e nos preocupamos mais com nós mesmos do que com os rivais. Mas, logicamente, fazemos nossos trabalhos em cima do estilo de jogo dos rivais. São as primeiras partidas do ano, estamos voltando a ter o ritmo de jogo. Queremos fazer uma grande partida", disse o meio-campista argentino Pochettino.

Do outro lado, o Ferroviário também busca sair vitorioso do PV na noite desta quarta-feira. Vindo de duas vitórias consecutivas, contra Atlético-CE e Caucaia, a equipe coral pode conquistar a classificação para a fase de quartas de final caso vença o Leão.

Para isso, o novo técnico do Ferrão, Maurício Copertino, terá que executar uma ideia para frear o ímpeto leonino. O comandante projetou o Clássico das Cores e relembrou confrontos recentes contra o Fortaleza — ele foi auxiliar de Vanderlei Luxemburgo no Corinthians e encarou o Tricolor nas semifinais da Sul-Americana de 2023.

"Trabalhei no Corinthians e enfrentei o Fortaleza quatro vezes e isso tem me facilitado um pouco em relação ao conhecimento dessa grande equipe que é o Fortaleza. Taticamente está muito vivo na minha cabeça esse confronto e tenho passado ideias para o time", disse Copertino.



Dentro das quatro linhas, as equipes não devem ter desfalques e prometem ir com força máxima. A única dúvida é do lado do Fortaleza, já que Vojvoda vem realizando rodízio dos atletas, principalmente na defesa. No entanto, a tendência é que o quarteto considerado titular — Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco — seja escalado.

No duelo, o Tricolor do Pici ainda poderá se apegar ao retrospecto diante do Tubarão da Barra. Isso porque defende uma invencibilidade de seis jogos contra o time coral, sendo quatro vitórias e dois empates. A última derrota no Clássico das Cores ocorreu no dia 4 de março de 2020, quando foi superado por 1 a 0.



Ao todo, Fortaleza e Ferroviário já se enfrentaram 331 vezes ao longo da história, de acordo com oGol. São 140 vitórias leoninas, 97 corais e 94 empates. O encontro mais recente entre os clubes aconteceu nas quartas de final da Copa do Nordeste de 2023. Na ocasião, o Leão goleou por 4 a 0.



Ferroviário x Fortaleza

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Henrique Vermudt, Willian Rocha e Ernandes; Lincoln, Ralph e Cesar Sampaio; Vinícius Alves, Gabryel Martins e Ciel. Téc: Maurício Copertino

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino e Calebe; Moisés, Lucero e Pikachu. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 7/2/2024

Horário: 20h30min

Árbitro: Léo Simão

Assistentes: Wesley Rodrigues Miguel e Beatriz Ferreira

Transmissão: Canal GOAT, ge, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO