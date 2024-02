Fortaleza BC bate Unifacisa, vence 3ª seguida e encerra jejum como visitante no NBB

Foto: Gabriella Tayane/ Basquete Unifacisa O Unifacisa estava invicto como mandante no NBB antes de enfrentar o Fortaleza BC

Após sete jogos de jejum fora de casa, o Fortaleza BC voltou a vencer como visitante e embalou o terceiro triunfo consecutivo no NBB. Na noite de ontem, o Carcalaion superou a Unifacisa-PB por 80 a 73, na Arena Unifacisa, na Paraíba, pela 16ª rodada do campeonato nacional, e deu fim à invencibilidade do rival nordestino atuando em seu domínio.

Antes de enfrentar o Fortaleza BC, a Unifacisa havia emplacado 11 vitórias em 11 jogos como mandante, sendo uma das sensações do campeonato. A equipe paraibana, atual vice-campeã da Copa Super 8, esbarrou em um Carcalaion inspirado, que teve o domínio das ações durante todo o jogo. No confronto, a solidez defensiva do time comandado por Flávio Espiga foi um importante trunfo.

Sem se intimidar, o Fortaleza BC deu seu cartão de visita logo nos dois primeiros quartos. Bem organizado, o Carcalaion totalizou 20 rebotes neste recorte do duelo e 81% de precisão nas bolas de dois pontos. O time cearense priorizou um jogo mais seguro, evitando arriscar muitas tentativas de três pontos. A efetiva estratégia, muito bem executada em quadra, resultou em vitória parcial por 45 a 41 antes do intervalo.

No terceiro quarto, o embate ficou equilibrado, mas não de uma forma positiva. Diante dos vários erros ofensivos de ambos os times, a pontuação do placar travou — cenário interessante para o Fortaleza BC, já que vencia a partida. Somente na reta final dos dez minutos do tempo o Carcalaion deslanchou, fez 15 a 6 e aumentou a margem da vitória.

A dinâmica do último e decisivo quarto foi bem semelhante à anterior. De forma competente, o time cearense teve tranquilidade para administrar o resultado e neutralizar a Unifacisa, que até ensaiou uma reação, mas nada que colocasse em risco o resultado final construído pelo Carcalaion. Nesta etapa do duelo, triunfo dos donos da casa no placar parcial por 26 a 20.

Destaque para a ótima atuação ofensiva de Cassiano, cestinha do Fortaleza BC, com 17 pontos; McClanahan apareceu logo atrás, com 15. Defensivamente, brilhou a atuação individual de Douglas Nunes, responsável por 15 rebotes.