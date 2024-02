Fortaleza se posiciona após prisão de ex-conselheiro e presta apoio à vítima de importunação

Foto: Lucas Mota/ O POVO Na temporada de 2023, o Governo do Estado promoveu uma campanha de combate à violência contra a mulher em um Clássico-Rei pela Copa do Nordeste

Após a prisão de um ex-membro do Conselho Fiscal do Fortaleza por importunação sexual, o clube se posicionou sobre o caso na manhã de ontem, ressaltou o combate à violência contra mulheres e prestou apoio à vítima.

O episódio envolvendo o conselheiro ocorreu no último sábado, 3, durante a partida entre Fortaleza e América-RN, no Castelão, onde o suspeito teria beijado uma mulher sem o consentimento dela. O homem de 44 anos, identificado como Luiz Gustavo Silveira Maia, foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia e liberado em seguida enquanto as investigações continuam.

"O Fortaleza Esporte Clube repudia qualquer forma de violência contra as mulheres, tanto nas dependências esportivas quanto fora delas", afirma o clube em nota.

"O Clube lamenta profundamente os acontecimentos do último sábado (3) e disponibiliza-se a colaborar integralmente com as investigações, bem como a oferecer suporte psicológico e jurídico à vítima", diz outro trecho.

Após o episódio ocorrido dentro da Arena Castelão, Luiz Gustavo renunciou à vaga que ocupava como membro do Conselho Fiscal do Fortaleza. A defesa do suspeito alega que houve um mal entendido.

Segundo o advogado Iury Ribeiro, o homem teria confundido a mulher com outra pessoa e a cumprimentado com um beijo no rosto, sem "intenção de satisfação sexual ou algo do tipo".

Confira a nota do Fortaleza na íntegra:

“O Fortaleza Esporte Clube repudia qualquer forma de violência contra as mulheres, tanto nas dependências esportivas quanto fora delas.



O Clube lamenta profundamente os acontecimentos do último sábado (3) e disponibiliza-se a colaborar integralmente com as investigações, bem como a oferecer suporte psicológico e jurídico à vítima.

Em inúmeras ocasiões, o Fortaleza tem promovido e apoiado iniciativas voltadas à prevenção de variadas manifestações de violência, como o combate ao feminicídio, a divulgação do Disque 180, a campanha da câmara do desrespeito e campanha #ElasSãoInsubstituíveis, por exemplo.

Além disso, há mais de um ano, o Clube recebe em todos os seus jogos na Arena Castelão o Ônibus Lilás, unidade móvel da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), do Governo do Estado do Ceará, que presta assistência às mulheres em situação de violência.

Por tudo isso, o Clube seguirá vigilante no combate à violência de gênero e suas mais diversas manifestações."