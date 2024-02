Tênis: Djokovic e Nadal jogarão torneio de exibição na Arábia Saudita

Foto: JULIEN DE ROSA / AFP Tenista sérvio Novak Djokovic em jogo do Masters 1000 de Paris

Novak Djokovic e Rafael Nadal jogarão, em outubro, um torneio de exibição na Arábia Saudita que reunirá os melhores tenistas do mundo, anunciaram os organizadores, em pleno debate sobre o desenvolvimento do tênis no país.

Além do sérvio e do espanhol, que, juntos, somam 46 títulos de Grand Slam, estarão no evento, em Riade, Carlos Alcaraz; o campeão do Aberto da Austrália, Jannik Sinner; o número 3 do mundo, Daniil Medvedev; e o dinamarquês Holger Rune.

Em janeiro, Nadal, que já admitiu que 2024 pode ser sua última temporada, foi nomeado embaixador da Federação Saudita de Tênis.

A Arábia Saudita, um país acusado de violar direitos fundamentais e de utilizar o esporte para melhorar sua imagem internacionalmente, também planeja organizar o Masters feminino.

Lendas do esporte, como as americanas Chris Evert e Martina Navratilova, pediram recentemente que a WTA não aceite este projeto. Por sua vez, a tunisiana Ons Jabeur, atual número 6 do mundo, afirmou que "as pessoas deveriam se informar melhor" sobre os países do Golfo, nos quais foram realizadas reformas sociais e econômicas nos últimos anos.

Além do tênis, a Arábia Saudita já é palco de um Grande Prêmio de Fórmula 1 e da MotoGP, do Rali Dakar, de lutas de boxe, de circuitos alternativos de golfe e pádel e das supercopas de futebol da Espanha e da Itália, além de ter investido muito dinheiro na contratação de alguns dos melhores jogadores do mundo, como Cristiano Ronaldo e Neymar.