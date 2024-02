Em duelo de "Azulões", Maracanã e Iguatu empatam em 2 a 2 pelo Campeonato Cearense

Foto: Davi Rocha/Sued Photo Press Maracanã e Iguatu empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira, 7, em jogo do Cearense 2024

Maracanã e Iguatu empataram em 2 a 2 na noite de ontem, pelo Campeonato Cearense 2024. No Estádio Almir Dutra, em Maracanaú, as equipes se enfrentaram pela quarta rodada do certame estadual.

Os gols do time da Região Metropolitana foram marcados por Igor Ribeiro e Patuta, enquanto Tiaguinho e Dentinho assinalaram os tentos do clube do Interior.

Jogando no seu estádio pela primeira vez na temporada, o Azulão da Região Metropolitana iniciou a partida tentando tomar as rédeas. No entanto, quem chegou primeiro com perigo foi o time visitante. Na oportunidade, Tiaguinho arrancou em velocidade pela esquerda, mas não conseguiu finalizar bem e chutou para fora.

Depois, foi a vez do Maracanã arriscar. Primeiro, Júnior Mandacuru chegou perto de finalizar, mas a bola correu demais. Em seguida, a equipe treinada por Júnior Cearense construiu uma boa jogada pela direita e quase chegou ao gol. No lance, Davi chegou finalizando e o goleiro Mauro Iguatu realizou grande defesa. No rebote, Rian Davi chutou e o arqueiro evitou novamente.

Empolgado pelas chances criadas, o time de Maracanaú seguiu pressionando, mas não se atentou aos contra-ataques do Iguatu. Aos 36 minutos, Tiaguinho arrancou do campo de defesa e já próximo da área tocou para Otacílio. Na ocasião, o camisa 9 ajeitou para o mesmo Tiaguinho dominar e finalizar, marcando o primeiro gol do duelo.

Na volta para o segundo tempo, a equipe da casa realizou mudanças significativas e teve mais ímpeto desde o reinício do jogo. Tanto que, logo aos cinco minutos, o Azulão Metropolitano empatou. Em cobrança de escanteio, Pio cruzou na cabeça de Igor Ribeiro, que até falhou na cabeçada, mas aproveitou a quicada da bola no chão para finalizar e estufar as redes. Depois, Testinha cruzou na área e Patuta chegou batendo para virar o jogo.

Já aos 27 minutos, o Iguatu subiu com perigo e empatou a partida. No lance, Fernando cruzou e Dentinhou cabeceou com perfeição. Após o empate do time do Interior, as equipes mostraram satisfação com um ponto para cada e pouco arriscaram até o fim de jogo.