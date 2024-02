No Castelão, Ceará duela com Caucaia e quer manter sequência positiva no Estadual

Foto: AURÉLIO ALVES Lucas Mugni pode ser titular no meio-campo do Vovô

O Ceará entra em campo hoje, às 20h30min, contra o Caucaia, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. A partida será disputada na Arena Castelão. O Vovô soma três vitórias consecutivas, sendo duas pelo Estadual, e quer manter o bom momento.

O duelo entre Alvinegro e Raposa será o terceiro na história do certame local. Nas únicas vezes que se enfrentaram, em 2020 e 2021, o Ceará levou a melhor, tendo vencido por 1 a 0 e 6 a 1, respectivamente.

Na primeira colocação do Grupo B, com sete pontos, o time de Vagner Mancini quer garantir a liderança. De todo modo, o clube está garantido no mata-mata do Cearense, restando saber se disputará as quartas de final ou se conseguirá a classificação direta para a semifinal.

A partida ainda marca o retorno do Alvinegro ao Castelão. A última vez que atuou no Gigante da Boa Vista foi há quase quatro meses, em 27 de outubro de 2023, contra o Sport, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste início de temporada, o clube vinha atuando no Presidente Vargas e fez do estádio um caldeirão, contando com o apoio do torcedor, conforme relatado pelo meio-campista Lourenço, em entrevista coletiva pré-jogo.

“É só ver o nosso primeiro jogo (contra o Maracanã). Não tinha tanto torcedor e foi difícil, onde não saímos com o resultado positivo. No segundo jogo já foi diferente, com o apoio do nosso torcedor. O terceiro melhor ainda. Então acho que nesses três jogos, um sem nosso torcedor e dois com, fomos outro time em campo. Mais leve, porque sabíamos que o outro time iria sentir e nós iríamos sobressair no jogo. Eles (torcedores) vão ser primordiais nessa sequência que teremos”, disse.

Contra a Raposa Metropolitana, o Ceará deverá atuar com o time titular, que foi poupado na estreia na Copa do Nordeste, contra a Juazeirense-BA, no último domingo, 4. A dúvida de Vagner Mancini fica no setor ofensivo: Aylon e Facundo Barceló disputam a vaga de centroavante da equipe. O zagueiro Ramon Menezes, desfalque na vitória contra o Atlético-CE para tratar de um edema muscular, deve retornar à titularidade ao lado de Matheus Felipe.

Pelo lado da Caucaia, a busca é por recuperação no torneio. Com três pontos, figurando na quarta colocação do Grupo A, o time da Região Metropolitana de Fortaleza está na luta para fugir do quadrangular do rebaixamento. Para isso, precisa vencer as duas últimas rodadas, contra Ceará e Horizonte, além de torcer por tropeços de Floresta e Maracanã.

Ceará x Caucaia

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Lourenço, Lucas Mugni e Recalde; Erick Pulga, Facundo Castro e Aylon (Facundo Barceló). Téc: Vagner Mancini

Caucaia

4-3-3: Matheus Jesus; Diguinho, Regineldo, Diney e Guga; Rodrigo Correia, Lucas Maranguape e Yan Costa; Goiaba, Alan e Romário. Téc: Lamar Lima

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 8/2/2024

Horário: 20h30min

Árbitro: Rodrigues Júnior

Assistentes: Eleutério Marques e Yuri Rodrigues Cunha

Transmissão: Canal GOAT, ge, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO