Pressionado, Brasil encara Venezuela e busca reação por classificação para Olimpíadas

Foto: Joilson Marconne / CBF Endrick é o principal nome do time brasileiro

Brasil e Venezuela se enfrentam hoje, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. O confronto é válido pela segunda rodada do quadrangular final do torneio Pré-Olímpico, no qual as duas melhores seleções se classificam para os Jogos de Paris-2024.

Derrotada pelo Paraguai na primeira rodada desta fase da competição, a seleção brasileira se vê em uma situação delicada e chega pressionada para o confronto diante dos anfitriões. A Amarelinha ocupa o último lugar do quadrangular, tendo sido a única equipe a perder na largada. O Paraguai, por sua vez, é o líder, com três pontos, seguido por Argentina e Venezuela, ambas com um ponto após empate.

Depois de buscar, nos acréscimos, o empate contra a Argentina, a seleção venezuelana segue invicta no Pré-Olímpico. A equipe de Ricardo Valiño tem o retrospecto de duas vitórias e três empates na competição. A seleção de Ramon Menezes, por sua vez, ostenta o histórico de três triunfos e dois reveses.

No último embate entre Brasil e Venezuela, ainda pela quinta rodada da fase de grupos, os donos da casa levaram a melhor e venceram por 3 a 1, com dois gols do atacante Segovia e um gol contra do lateral brasileiro Rikelme. O tento canarinho foi marcado pelo meia Alexsander.

A seleção, entretanto, acredita que o revés ficou para trás e não terá influência no novo confronto. O time se vê confiante para o restante da disputa. “Temos todas as condições de buscar essa vaga. Dependemos de nós mesmos e vamos com tudo para o jogo com a Venezuela. Sabemos que se trata de um adversário difícil, ainda mais atuando em casa, e que faz uma ótima campanha na competição. Mas acreditamos na nossa reação”, afirmou Alexsander.

Atual bicampeã olímpica, a seleção brasileira precisa vencer os próximos dois confrontos para conseguir a classificação para Paris-2024 sem depender de outros resultados. Após enfrentar a Venezuela, o Brasil faz o último jogo da competição contra a Argentina, no próximo domingo, 11.



Venezuela x Brasil



Venezuela

4-3-3: Rodríguez; Ferro, Rivas, Uzcátegui e Emerson Ruiz; Vivas, Faya e Lacava; Segovia, Bolívar e Martínez. Téc: Ricardo Valiño

Brasil

4-4-2: Mycael; Khellven, Michel Augusto, Arthur Chaves e Rikelme; Alexsander, Andrey Santos, Gabriel Pirani e Maurício; John Kennedy e Endrick. Téc: Ramon Menezes

Local: Estádio Brígido Iriarte, em Caracas-VEN

Data: 8/2/2024

Horário: 20 horas (de Brasília)

Transmissão: SporTV e Globoplay