Brasil leva susto e sofre, mas vence Venezuela e se recupera no Pré-Olímpico

Foto: Joilson Marconne/CBF Jogadores da seleção brasileira comemoram gol no jogo Venezuela x Brasil pelo Pré-Olímpico

Ontem, pela segunda rodada do quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico, o Brasil venceu a Venezuela por 2 a 1 no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas. Os gols brasileiros foram marcados por Maurício e Guilherme Biro, enquanto Bolívar descontou para os venezuelanos.

Com o resultado, a Canarinho ganhou um respiro no Pré-Olímpico e assumiu a vice-liderança da competição, chegando aos três pontos — um atrás do Paraguai. Já a Venezuela vai para a lanterna, com apenas um ponto. As duas melhores colocadas garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em caso de igualdade na pontuação, o critério de desempate é o confronto direto.

Na próxima e última rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico, a seleção brasileira joga pelo empate e terá um clássico sul-americano pela frente. A Canarinho encara a Argentina no domingo, 11, no Brígido Iriarte, com horário ainda a ser definido pela Conmebol. A Venezuela, por sua vez, também não terá vida fácil: pega o Paraguai, também no próximo domingo, no mesmo estádio. O horário ainda será confirmado.

Venezuela x Brasil: o jogo

A primeira chance do Brasil surgiu aos três minutos de partida. Endrick tocou de calcanhar para Maurício, que encontrou John Kennedy dentro da grande área. O camisa 19 finalizou colocado, mas Vivas salvou o gol e mandou de cabeça pela linha de fundo.

Com 10 minutos, a Venezuela chegou com perigo. Segovia tomou a bola no meio de campo, avançou e chutou forte, rasteiro. O goleiro brasileiro Mycael foi buscar e espalmou para escanteio.

O restante da primeira etapa não reservou muitas emoções. A seleção brasileira, mais uma vez, não conseguiu criar boas chances de gol e dependeu de algum brilho individual, que não apareceu nos primeiro 45 minutos. Já a Venezuela também não assustou.

Com menos de cinco minutos do segundo tempo, quase que a Venezuela abriu o placar. Após confusão dentro da pequena área, a bola passou entre as pernas do goleiro Mycael, mas Arthur Chaves tirou em cima da linha e salvou o Brasil.

Mas o Brasil fez o primeiro gol do jogo. Endrick recebeu lançamento e cabeceou para trás dentro da grande área. Pec finalizou e a defesa afastou, mas Maurício ficou com a sobra e estufou a rede da Venezuela: 1 a 0.

No entanto, a Venezuela foi em busca do empate — e conseguiu. Arthur Chaves escorregou e Bolívar dominou bem, invadindo a grande área e chutando forte na saída de Mycael para deixar tudo igual.

E aos 27 minutos, os venezuelanos viraram em uma linda jogada. Riasco fez boa jogada pelo lado esquerdo e tocou para Bolívar, que deixou de calcanhar para Lacava. O camisa 7 finalizou colocado e a bola bateu na trave antes de entrar. No entanto, o gol foi anulado após revisão do VAR por impedimento.

Com 42 minutos, a seleção brasileira conseguiu o segundo gol. Endrick encontrou lindo passe para Guilherme Biro, que avançou em profundidade, ganhou na velocidade e chutou na saída do goleiro venezuelano para marcar o gol da vitória brasileira.