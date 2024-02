Ceará atropela Caucaia por 5 a 0 e encaminha classificação à semifinal do Estadual

Foto: AURÉLIO ALVES Erick Pulga (esq.) e Recalde (dir.) balançaram as redes no triunfo

Avassalador, o Ceará aplicou mais uma goleada no Campeonato Cearense, desta vez contra o Caucaia, por 5 a 0, em noite inspirada de Erick Pulga e Jorge Recalde, ontem. Com o resultado, o Vovô manteve a invencibilidade no certame, consolidou-se na primeira colocação e encaminhou classificação à semifinal.



O Caucaia até se portou bem no recorte inicial e poderia ter aberto o placar — não fosse pela excelente defesa de Fernando Miguel em lance cara a cara —, mas foi o Ceará que, no geral, tomou conta do jogo. De um ritmo mais cadenciado para uma avalanche de chances criadas na reta final do primeiro tempo, o Alvinegro soube dosar a intensidade, fez valer a ampla superioridade técnica e tática, e liquidou o confronto com 45 minutos.



O primeiro gol, responsável por desafogar a partida, veio dos pés de Erick Pulga. E foi uma pintura: chutaço de fora da área, sem qualquer chance de defesa para o goleiro Matheus Jesus. Com o tento, a atmosfera do duelo mudou a favor do Ceará. Antes com dificuldades para superar o organizado sistema defensivo do Caucaia, o Vovô passou a trocar passes com mais velocidade, ser mais agressivo e ter volume no último terço do campo.



Destaque para a atuação individual de Jorge Recalde, muito participativo em todas as fases do embate, defensivo e ofensivo. Sem a bola, o paraguaio recompôs e protagonizou desarmes e interceptações. O lance que gerou o gol de Pulga, por exemplo, aconteceu após o meio-campista pressionar a saída de bola da Raposa. Na construção, foi o “maestro” do Alvinegro, com passes objetivos e movimentações para criar espaço.



E foi com Recalde que o Ceará ampliou o placar aos 42 minutos. A categoria do domínio dentro da pequena área após Raí Ramos cobrar um lateral que mais pareceu um cruzamento, a girada em cima do zagueiro e a finalização, tudo isso sem deixar a bola cair. Um belo gol do paraguaio, o primeiro dele com a camisa preto-e-branco, que coroou o ótimo desempenho — o melhor dele neste ano.



Sem deixar o Caucaia respirar, o Alvinegro seguiu pressionando. Marcação em bloco alto e diversas bolas em profundidade pela esquerda. Em um destes avanços, Recalde encontrou Matheus Bahia, que cruzou na medida para Raí Ramos. O lateral-direito do Vovô, sem força, mas com jeito, encobriu o goleiro com a cabeçada e a bola morreu no fundo das redes.

No segundo tempo, a dinâmica da partida não mudou. O Ceará manteve o controle das ações e transformou a vitória em goleada. Pulga, principal jogador do Alvinegro em 2024, marcou mais um aos 19 minutos — o quarto gol do atacante no Cearense, fazendo-o assumir a artilharia da competição. Aos 33, foi a vez do volante Richardson, em belo chute de fora da área, anotar o quinto tento do Vovô e dar números finais ao jogo.



Mais uma vitória imponente do Alvinegro no Estadual, que segue dando bons indícios do trabalho desenvolvido por Mancini. Taticamente, a equipe vai ganhando forma e se consolidando dentro de um padrão interessante, com variações e alternativas para diferentes situações do jogo. É verdade que ainda não teve um grande teste em 2024, mas o início é promissor.

Ceará 5x0 Caucaia



Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Lourenço (Richardson), Castilho (Bruninho) e Recalde (Saulo Mineiro); Erick Pulga, Facundo Castro (Janderson) e Aylon (Barceló). Téc: Vagner Mancini

Caucaia

4-3-3: Matheus Jesus; Diguinho (Andrezinho), Regineldo, Diney e Gustavo (Lucas Neres); Rodrigo Correia, Lucas Maranguape (Jonathan) e Vanderlan (Yan Costa); Goiaba, Alan (Henrique) e Romário. Téc: Lamar Lima

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 8/2/2024

Árbitro: Rodrigues Júnior

Assistentes: Eleutério Marques e Yuri Rodrigues Cunha

Gols: 23min/1ºT e 19min/2ºT - Erick Pulga, 42min/1ºT - Recalde, 45min/1ºT - Raí Ramos e 33min/2ºT - Richardson

Cartões amarelos: Diguinho, Rodrigo Correia, Jonathan e Alan (CAU)

Público e renda: