Machuca tenta assumir protagonismo no Fortaleza após seis meses da chegada ao clube

Foto: AURÉLIO ALVES Atacante argentino marcou gol contra o Ferroviário

Contratado por mais de R$ 11 milhões há pouco mais seis meses, o ponta-esquerda Imanol Machuca voltou a marcar pelo Fortaleza após quatro meses. Diante do Ferroviário, na última quarta-feira, 7, marcou o tento do empate por 1 a 1 pelo Campeonato Cearense. O argentino havia marcado pela última vez no dia 8 de outubro, contra o América-MG, na vitória por 3 a 2, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 39 chegou ao Pici para substituir Moisés, negociado à época com o Cruz Azul, do México. O atacante, até então, era a maior contratação da história do clube: 2,5 milhões de dólares — acabou superado próprio Moisés, repatriado este ano. Após seis meses no Leão, o argentino segue procurando espaço entre os titulares e lida com a pressão do torcedor para uma melhora no desempenho em campo.

Ao todo, Machuca disputou 25 partidas, com três gols marcados. Driblador e velocista, ainda não conseguiu imprimir o ritmo apresentado no Unión de Santa Fe, da Argentina, que o colocou no topo do mercado local, sendo desejado por outros clubes do país. O gol diante do Ferroviário, porém, pode dar novo ânimo ao ponta-esquerda, que, aos 24 anos, visa ser protagonista de um clube em ascensão no futebol brasileiro e no continente.

“Dá confiança ao jogador (o gol). Ele pode ser criticado, mas é um bom jogador. Tem um bom 1 versus 1, é um extremo. É um jogador jovem, que tem muito potencial”, disse o técnico Juan Pablo Vojvoda, em coletiva pós-jogo.

Para a posição, o Fortaleza conta com seis opções. Jogadores versáteis que podem atuar pela direita e pela esquerda. Machuca, por exemplo, disputa com Pikachu, Marinho, Kervin, Pedro Rocha e Moisés. Vojvoda enalteceu a qualidade do setor ofensivo do clube, reforçando haver concorrência pela posição.

“Temos uma concorrência alta nessa posição. Não vou esconder essa situação. Temos Pikachu, Marinho, Kervin, Machuca, Pedro Rocha e Moisés. É uma concorrência importante, boa para a comissão técnica. O jogador tem que ter isso na cabeça, que vai ter uma concorrência interna”, explicou o treinador.

Para além do tento assinalado contra o Tubarão, Machuca, que entrou na vaga de Moisés no intervalo, recebeu nota 6.6 da plataforma de estatísticas FootStats, sendo a segunda maior da partida, atrás apenas do lateral-esquerdo Wesley, do Tubarão da Barra. O atleta argentino participou de 54 minutos do confronto, registrando dez passes certos, duas finalizações, dois cruzamentos certos, dois dribles e um desarme.