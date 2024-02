Copertino explica acerto com Ferroviário e exalta futebol cearense: "Visibilidade boa"

Foto: AURÉLIO ALVES Maurício Copertino era auxiliar de Vanderlei Luxemburgo e virou treinador

Técnico do Ferroviário, Maurício Copertino participou do quadro Cadeira Elétrica do programa Trem Bala, no YouTube do O POVO, ontem, e revelou o motivo de ter aceitado o convite para dirigir o Tubarão da Barra. Para ele, é a oportunidade de iniciar a trajetória como comandante após muitos anos atuando como auxiliar.

Copertino enxerga o futebol cearense como referência no Brasil, devido aos recentes sucessos de Fortaleza, Ceará e do próprio Ferroviário, que, em 2023, conquistou o bicampeonato da Série D. A expectativa, conforme revelado pelo treinador, é de realizar uma boa temporada no time da Barra do Ceará, para ganhar visibilidade no cenário nacional.

“Eu estava procurando oportunidade entre as três Séries, A, B e C, que tivesse calendário o ano inteiro. Meu nome foi oferecido em alguns clubes no início da temporada. Tinha essa situação de eu ter sido auxiliar e, no Brasil, nunca fiz trabalhos autorais em relação a ter continuidade. Já fiz outros trabalhos com profissionais, em Brasileiros, Libertadores e Sul-Americana, e acho que foi esse grande desafio, de ter uma equipe da capital", explicou Copertino.

"O (Estado do) Ceará hoje é uma referência no Brasil inteiro, principalmente devido ao Fortaleza. O Ceará, há pouco tempo, estava galgando passos importantes no cenário nacional. Vi uma grande oportunidade de estar trabalhando aqui e mostrando meu trabalho para uma região do País que posso realmente ter uma visibilidade boa e começar a minha história no futebol nacional, tentando fazer uma boa temporada no Ferroviário esse ano”, contou.

Maurício Copertino ainda valorizou a a partida de estreia dele, contra o Fortaleza, na última quarta-feira, 7, apontando o Leão como “a melhor equipe do Estado”. No empate em 1 a 1 no Estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense, com o Ferroviário sendo superior no confronto, foi encarado como “teste” para Copertino.

“Achei uma oportunidade maravilhosa, enfrentar a melhor equipe do Estado, uma equipe de Série A. Seria um grande teste para mim em relação à opinião pública. Nada mais bacana do que enfrentar uma grande equipe, bem estruturada, que mostrou toda a capacidade que podemos ter dentro de uma partida. Quase conseguimos sair vitoriosos. O empate foi uma situação importante, garantiu classificação. Sempre encarei como grande desafio, nunca como situação que poderia definir se sou bom ou ruim, assim como também é muito cedo para ver essa situação de ser bom ou ruim. Ao longo do trabalho, com as situações que vão acontecendo, as pessoas vão conhecendo do que somos capazes”, disse o treinador.