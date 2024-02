Floresta e Barbalha empatam sem gols no PV pela quarta rodada do Estadual

Foto: Carlos Roosewelt Partida entre Floresta e Barbalha pela quarta rodada do Campeonato Cearense 2024

Floresta e Barbalha empataram sem gols na noite de ontem, pelo Campeonato Cearense. No Estádio Presidente Vargas, as equipes até tentaram, mas não conseguiram sair do 0 a 0 em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos.

Com o resultado, o Verdão da Vila chegou aos sete pontos somados e segue na terceira colocação do Grupo A do Estadual — inclusive já garantido na fase mata-mata. Já a Raposa do Cariri pontuou pela primeira vez na competição e subiu para a quarta posição do Grupo B.



Floresta 0x0 Barbalha: o jogo

Mais bem organizado em campo, o time da Vila Manoel Sátiro iniciou propondo jogo contra um Barbalha que pouco tocava na bola. Primeiro, a equipe alviverde tentou em cobrança de falta com Davi Castro, mas o goleiro Fabrício defendeu sem grandes dificuldades. Em seguida, o volante e capitão Jô Almeida, do Floresta, arriscou um forte chute de longa distância para fora.

Pressionada pelo Lobo, a Raposa do Cariri conseguiu escapar em uma subida com o ponta Paulo Henrique. No lance, o jogador cruzou, a zaga alviverde não cortou e bola sobrou para o centroavante Jacó, que dominou e bateu firme. No entanto, o goleiro Wilderk realizou grande defesa com o pé e evitou o tento barbalhense.

O Floresta ainda tentou chegar ao tento mais uma vez na primeira etapa. Em jogada construída pelo meio, Jô Almeida lançou para Watson em velocidade. Na ocasião, o lateral-direito do Floresta cruzou rasteiro na área, mas nenhum dos atacantes chegou a tempo.

O cenário da partida seguiu o mesmo no segundo tempo. Enquanto o Lobo da Vila tentava chegar ao gol para garantir sua terceira vitória em quatro jogos, o Barbalha se fechava para segurar o empate em Fortaleza. No fim, poucas chances foram criadas e o placar terminou zerado.