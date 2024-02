Fortaleza vira página após Clássico das Cores e foca em jogo contra o CRB

Foto: AURÉLIO ALVES Vojvoda deve fazer mudanças na escalação tricolor

Após o empate diante do Ferroviário em Clássico das Cores válido pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza vira a página e parte rumo a um outro campeonato, em outro Estado. Hoje, o Leão embarca para Maceió (AL), onde enfrenta o CRB-AL amanhã, às 16 horas, no estádio Rei Pelé, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

O embate será mais um dos desafios do início de temporada do grupo comandado pelo técnico Vojvoda. Assim como o Leão, o Galo da Praia está com um alto aproveitamento em 2024. Nos cinco jogos disputados, foram quatro vitórias e apenas um empate, com oito gols marcados e apenas dois tomados. Os números são semelhantes ao do Tricolor do Pici, que também possui quatro vitórias e uma igualdade, porém com 13 tentos feitos e dois sofridos.

Para além da igualdade de resultados geral, as duas equipes chegam ao embate após um empate em 1 a 1 nos Estaduais contra respectivos rivais, mas a equipe alagoana jogou diante do CSE com o time reserva, justamente para manter o elenco titular focado no embate diante do Leão do Pici.

O grupo de Vojvoda chega após uma atuação aquém do esperado com uma escalação que teve uma grande base de titulares contra o Ferroviário. O gol do empate foi marcado já nos acréscimos pelo atacante argentino Machuca, que saiu do banco de reservas.

Para tentar encostar na liderança do Grupo B, o Fortaleza tem dois desfalques certos e uma dúvida. Além do volante Hércules, que vive pós-operatório após lesão ligamentar no joelho esquerdo sofrida em 2023, o meia Calebe trata de estiramento muscular na coxa esquerda. O lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, também pode ser baixa.

Com foco no embate diante do Tricolor do Pici, o CRB chega com menos dores de cabeça. O time comandado por Daniel Paulista teve maior tempo hábil para se preparar para o jogo. O técnico frisou em coletiva antes da partida que o grupo vai buscar a vitória dentro de casa para ganhar moral desde o início do campeonato.

"Nós temos um elenco com jogadores que estão acostumados a esse tipo de partida. (...) O CRB, mesmo com apenas uma rodada, tem a liderança. Vencer dentro de casa é importantíssimo na busca por essa classificação e enfrentando um adversário do peso do Fortaleza", ressaltou.

A vitória será imprescindível para que o Leão do Pici tente despontar na liderança da chave B do Nordestão para que possa, então, no final de semana seguinte, focar 100% no Clássico-Rei, pelo Campeonato Cearense, que terá peso de classificação direta para as semifinais ou ida para as quartas de final.