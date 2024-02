Recalde tem melhor atuação com a camisa do Ceará em vitória e marca primeiro gol

Foto: AURÉLIO ALVES Recalde balançou as redes na goleada alvinegra

“Sensação única”. Foi assim que Jorge Recalde descreveu o seu primeiro gol com a camisa do Ceará, marcado na goleada por 5 a 0 sobre o Caucaia, pelo Campeonato Cearense. No duelo contra a Raposa, o paraguaio apresentou evolução no aspecto físico, participou ativamente do jogo — defensiva e ofensivamente — e teve a sua melhor atuação na temporada.

Aos poucos, em meio ao processo de adaptação, o camisa 29 vai assumindo o peso do protagonismo que é esperado. Contratado para ser o “maestro” do Vovô, o meia já havia feito boas partidas em duelos anteriores, mas algumas chances claras foram desperdiçadas e isso, naturalmente, aumentou a ansiedade da torcida pelo primeiro tento do estrangeiro.

E não foi qualquer gol. Domínio com categoria na pequena área, girada em cima do zagueiro e finalização, sem deixar a bola cair no gramado do Gigante da Boa Vista. O momento marcou, também, uma curiosidade na história do Ceará: foi a primeira vez que um jogador paraguaio balançou as redes pelo clube.



“É uma sensação única estar aqui neste estádio com essa torcida alegre. Estamos todos trabalhando, estamos progredindo e queremos algo melhor para esta equipe”, comentou.

Para além do gol, Recalde mostrou virtudes táticas. O meia flutuou entre todas as faixas do campo no último terço, foi o cara da construção ofensiva alvinegra e realizou passes objetivos que desorganizaram a linha defensiva do Caucaia. No terceiro gol do Vovô, por exemplo, deixou Matheus Bahia em ótima condição na ponta esquerda para fazer o cruzamento que resultou na cabeçada de Raí Ramos.

Sem a bola, pressionou a saída adversária, fez alguns desarmes importantes, como no lance do primeiro gol da equipe, marcado por Erick Pulga, em que ele interceptou um passe próximo à grande área do Caucaia. Em determinados momentos, Recalde voltou até a intermediária do Alvinegro para ajudar na marcação.

Esse aspecto, de cumprir outras funções além das obrigações no ataque, foi um ponto ressaltado por Vagner Mancini. Em entrevista após o jogo, o treinador destacou que Recalde tinha uma maneira de jogar diferente na Argentina, sem muita obrigação tática quando o Newell’s Old Boys não tinha a posse da bola. No Ceará, vem precisando percorrer mais espaço por ser o terceiro homem do meio-campo.

“Eu ainda brinquei no vestiário que ele havia chegado. Por quê? Porque ele teve uma grande oportunidade em um dos jogos no PV, mas pegou mal e a bola subiu. Hoje (quinta-feira) semelhante no segundo tempo. E eu sabia que ele vinha buscando o gol exatamente para isso. O atacante precisa do gol para assentar na equipe. Independente do gol, ele fez um jogo muito interessante. No primeiro tempo, para mim, ele foi o maior jogador do jogo. Ele não joga por jogar, ele pensa na jogada e faz o jogo fluir”, analisou Mancini.

Raí atribui fase artilheira a Mancini: "Cobra que os laterais cheguem ao ataque"

Com dois gols em quatro jogos, o lateral-direito Raí Ramos vive uma fase de artilheiro no Ceará. Em entrevista coletiva após a goleada sobre o Caucaia, em que balançou as redes, o atleta celebrou o bom momento e fez questão de pontuar que há outras pessoas envolvidas no seu sucesso neste início de temporada.

“Estou muito feliz com esse início no Ceará, agradeço a Deus. Já tive outros momentos da minha carreira em que tive oportunidades para fazer gols, mas confesso que estou muito feliz de começar desta forma no Ceará. Não é só mérito meu, é de toda equipe e principalmente do nosso treinador (Vagner Mancini)”, disse o camisa 2.

Leia mais Raí prega respeito ao Altos-PI, mas diz que postura ofensiva do Ceará não deve mudar

Mancini destaca solidez defensiva do Ceará na temporada: "Caminho certo"

Mancini elogia versatilidade do ataque do Ceará e destaca: "Não pode depender só de uma peça" Sobre o assunto Raí prega respeito ao Altos-PI, mas diz que postura ofensiva do Ceará não deve mudar

Mancini destaca solidez defensiva do Ceará na temporada: "Caminho certo"

Mancini elogia versatilidade do ataque do Ceará e destaca: "Não pode depender só de uma peça"

O lateral, em questão de números, já alcançou a melhor marca da carreira. Além dos dois tentos marcados, Raí também soma uma assistência — ou seja, são três participações diretas em gols do Vovô. O mais próximo deste desempenho ocorreu em 2016, quando balançou as redes adversárias duas vezes jogando pelo Operário-PR.

“Quando a equipe está mal, geralmente botam a culpa no treinador. E quando está ganhando, geralmente nós (jogadores) levamos o crédito. O Mancini e toda a sua comissão fazem um trabalho muito bom na minha opinião. Ele cobra dos laterais que cheguem ao ataque, que joguem pra frente. Essa questão dos gols vem muito do que o professor pede para a gente”, enalteceu.