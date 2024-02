Em casa, Catar bate Jordânia por 3 a 1 e conquista bicampeonato da Copa da Ásia

Foto: Giuseppe CACACE / AFP Catar é bicampeão da Copa da Ásia

O Catar conquistou em casa, ontem, o bicampeonato da Copa da Ásia, ao vencer a Jordânia por 3 a 1.

Depois do título de 2019, os jogadores comandados pelo espanhol Tintin Márquez obtiveram sua segunda taça com três pênaltis convertidos por Akram Afif, que terminou o torneio como artilheiro, com oito gols.

A Jordânia, que chegou à final da Copa da Ásia pela primeira vez em sua história — seu melhor resultado haviam sido as quartas de final em 2004 e 2011 —, não alcançou o tão sonhado título.

Diante de 85 mil espectadores no Estádio Nacional de Lusail, Afif abriu o placar aos 20 minutos, em um pênalti que ele mesmo havia sofrido.

Porém, os jordanianos, que surpreenderam nas semifinais ao eliminar a favorita Coreia do Sul, conseguiram empatar no segundo tempo com um belo gol de Yazan Al Aimat. O atacante do Al-Ahli, de Doha, do Catar, marcou após um passe de Ehsan Haddad, superando o goleiro Meshaal Barsham.

Poucos minutos depois, uma falta na área jordaniana foi revista pelo VAR e o segundo pênalti para os catarianos foi confirmado. Com uma cobrança em que mostrou muita confiança, Akram Afif não perdoou e colocou sua seleção mais perto do título.

Já nos acréscimos, aos 50 minutos do segundo tempo, Afif, eleito o melhor jogador do torneio, garantiu a vitória com um terceiro gol de pênalti.

Ele recebeu a bola na área em velocidade e chegou a desviar do goleiro, que não conseguiu frear e o derrubou. Após a consulta ao VAR, a penalidade foi confirmada. Mais uma vez Afif cobrou bem e levou a torcida ao delírio no Estádio Nacional de Lusail.

O atacante de 27 anos afirmou que o seu sucesso se deve à "confiança" que os seus companheiros depositam nele. "Não se trata de técnica ou de ângulo. Trata-se de sentir que as pessoas e a equipe estão me apoiando".

Este título tira do Catar o gosto amargo que havia ficado com a eliminação na primeira fase da Copa do Mundo de 2022, na qual também foi o país-sede. "Assumi o cargo pouco antes do torneio, mas o mais importante foi que conhecia os jogadores e eles implementaram rapidamente as minhas ideias e executaram os meus planos", declarou 'Tintín' Márquez.

Esta Copa da Ásia, que deveria ter sido realizada na China no ano passado, mas foi adiada e transferida devido à Covid, será lembrada pelas surpresas, apesar das previsões terem sido cumpridas na final.

O Japão, um dos favoritos, foi eliminado nas quartas de final. A Jordânia chegou às semifinais pela primeira vez, o Tadjiquistão chegou às quartas de final em sua primeira participação no torneio asiático e a Palestina também fez história ao se classificar na fase de grupos. A próxima edição acontecerá na Arábia Saudita em 2027.

