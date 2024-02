Fortaleza BC vai mal em casa e perde do Paulistano por 64 a 51 pelo NBB

Foto: João Moura/FBC Lance do jogo Fortaleza Basquete Cearense x Paulista, no CFO, pelo NBB

O Fortaleza Basquete Cearense voltou a perder no NBB. Após três vitórias seguidas, ontem, no sábado carnavalesco, a equipe recebeu o Paulistano no Centro de Formação Olímpica e caiu por 64 a 51.

Foi uma atuação muito ruim dos comandados do técnico Flávio Espiga, que tiveram baixo aproveitamento de arremessos de três pontos (15%) e também não foram bem nas bolas de dois pontos (43%). Na temporada, foi disparada a pior pontuação do Tricolor, que agora tem 13 vitórias e 12 derrotas, ocupando a nona colocação na tabela. O Paulistano está é o quinto, com 16 vitórias e oito derrotas.

No primeiro quarto, o Paulistano dominou amplamente e não sentiu o fato de jogar como visitante, tanto que terminou vencendo por 24 a 11, abrindo vantagem relevante do Fortaleza Basquete Cearense. O destaque foi Crescenzi, da equipe de São Paulo, com oito pontos somados nos primeiros 10 minutos de partida.

O segundo quarto foi bem mais equilibrado e o Fortaleza conseguiu fazer 17 a 14 no Paulistano, muito em função da melhora na marcação e também pela boa atuação de Queiros, que esteve durante todos os 10 minutos em quadra, anotou seis pontos e pegou um rebote.

Depois do intervalo, as equipes voltaram para o terceiro quarto com muito mais fôlego e o Fortaleza abriu ótima vantagem, chegando a ficar distante apenas três pontos do Paulistano (42 a 39). Com muitos embates físicos, o período terminou com vitória do Fortaleza por 13 a 8, com as duas equipes errando muitos arremessos, com baixo aproveitamento de pontos.

Quando o derradeiro quarto da partida começou, o Paulistano liderava por 46 a 41 e ainda que tivesse contado com boa atuação do pivô Douglas Nunes, o Fortaleza BC não conseguiu reagir, falhou demais nos arremessos e foi derrotado por 64 a 51.

O próximo compromisso do Carcalaion será diante do Botafogo, na quarta-feira, 14, às 20h30min, novamente no CFOA, pela 17ª rodada do NBB.