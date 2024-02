Para dar continuidade à boa fase na temporada — são cinco jogos no total, com quatro vitórias e um empate, tendo marcado 14 gols —, o Ceará entra em campo neste domingo carnavalesco, 11, às 16 horas, contra o Altos-PI, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. A partida será disputada na Arena Castelão.

O confronto marcará o terceiro encontro entre Alvinegro de Porangabuçu e Jacaré na história. Em duas partidas, ambas pela Copa do Nordeste, foram registrados uma vitória do Ceará, em 2019, por 2 a 1, e um empate sem gols, em 2021.

A equipe de Vagner Mancini figura no Grupo A da competição regional e estreou vencendo a Juazeirense por 1 a 0 no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro-BA. Contra o Altos-PI, o Alvinegro de Porangabuçu repetirá a equipe que atuou na goleada contra o Caucaia por 5 a 0 pelo Campeonato Cearense.

"O que ficou acertado vai ser mantido. Essa equipe que jogou hoje (quinta-feira) jogará domingo também. Óbvio que analisaremos caso a caso, algum atleta que possa ter saído de campo com alguma queixa clínica. A princípio, essa equipe volta a jogar contra o Altos-PI, para descansar na quarta-feira (contra o Náutico) e jogar o Clássico-Rei", disse Mancini, em entrevista coletiva pós-jogo contra o Caucaia.

Para a partida diante do Jacaré, Vagner Mancini deve ter o desfalque do zagueiro Ramon Menezes, realizando transição, e do meio-campista Lucas Mugni, que trata lesão muscular no Centro de Saúde e Performance do Ceará (CESP).

O confronto, para o elenco alvinegro, é encarado como preparatório para o Clássico-Rei, conforme dito pelo treinador. O foco está em conquistar os três pontos para dar tranquilidade ao Ceará no duelo de quarta-feira, contra o Náutico, pela 3ª rodada do Nordestão. Para essa partida, o clube terá elenco mesclado, visando o Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense.

"Para nós, todos jogo é importante. Encaramos da mesma forma. O pensamento é focado na próxima partida, com o mesmo objetivo, que é (conquistar) os três pontos. Respeitaremos o adversário, mas nossa equipe entra com objetivo de conquistar a vitória", enfatizou o lateral-direito Raí Ramos.

Pelo lado do time piauiense, o foco está em conquistar a primeira vitória na competição. O Altos desembarcou na capital cearense na sexta-feira, 9, após realizar o trajeto em ônibus, a pedido do técnico Flávio Araújo. O goleiro Vinícius, o zagueiro Leandro Amorim, o meio-campista Bryann e os atacantes Iago, João Pedro e Athyrson integram o departamento médico e desfalcarão a equipe contra o Ceará.