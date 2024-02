Fortaleza BC enfrenta o Botafogo no CFO nesta quarta-feira (14/2)

Foto: João Moura/FBC Carcalaion tenta se recuperar de derrota para o Paulistano no NBB

Depois de ter amargado uma derrota de 51 a 64 diante do Paulistano no último fim de semana, o Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras nesta quarta-feira, 14, contra o Botafogo. O jogo é válido pela 17ª rodada do Novo Basquete Brasil e acontece às 20h30min no Centro de Formação Olímpica.

Com o rendimento abaixo do esperado diante do Paulistano, o Carcalaion tenta

recuperar a confiança perante um adversário que enfrenta longa má fase.

O Botafogo está há sete partidas sem vencer no NBB, tendo tido o último triunfo contra o Pinheiros, em dezembro do ano passado. O time carioca é o atual 17º colocado com 31 pontos, e soma apenas seis vitórias em 26 jogos na temporada.

No primeiro confronto entre as equipes no início da temporada, o Botafogo venceu o Carcalaion por 90 a 86. Para o novo encontro, entretanto, o Fortaleza Basquete Cearense, que continua ocupando o oitavo lugar após a derrota, é o favorito.

O Fortaleza Basquete Cearense possui 38 pontos e soma 13 vitórias em 26 jogos até o momento. Os destaques do time de Flávio Espiga têm sido o ala Dexter McClanahan com média de 15,3 pontos por jogo e o armador argentino Sebastian Orresta.

Os ingressos para o jogo contra o Botafogo podem ser adquiridos no site da Bilheteria Virtual, nas redes do supermercado Uniforça e na Carcalaion Store, localizada no Shopping. A partida será transmitida pelo Canal Goat no YouTube.