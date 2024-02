Fortaleza encara River-PI de olho em recuperação na Copa do Nordeste

Foto: Mateus Lotif/FEC Zagueiro chileno Kuscevic pode estrear pelo Fortaleza contra o River-PI

O Fortaleza encara hoje, às 19 horas, o River-PI, no Castelão, em duelo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor busca a recuperação na competição contra os piauienses após derrota para o CRB por 1 a 0, em Maceió-AL.

A derrota para os alagoanos marcou o primeiro revés do Leão em 2024 em seis jogos. Foi também a primeira partida que o ataque tricolor passou em branco no ano.

O Galo, por sua vez, chega embalado depois de vencer o Bahia por 1 a 0, em Teresina. Antes de superar o Esquadrão, o River amargava duas derrotas seguidas: uma para o Treze na estreia no Nordestão e a outra no clássico diante do Altos pelo Estadual.

O técnico Juan Pablo Vojvoda deve escalar um time alternativo para a partida de logo mais. A tendência é de que o treinador preserve a maior parte dos titulares que enfrentou o CRB, visando o Clássico-Rei no próximo sábado, 17, válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense.

O futuro embate contra o maior rival vale a confirmação do primeiro lugar do time do Pici no Grupo A do Estadual. Somente a liderança garante vaga direta para as semifinais do torneio local.

Entre as novidades na equipe para encarar o Galo, Vojvoda deve promover a titularidade de Kervin Andrade, jovem venezuelano que tem sido destaque do Fortaleza neste começo de temporada. A joia de 18 anos melhorou o Leão na partida contra o CRB, quando entrou no lugar de Lucas Sasha.

Na lateral-esquerda, é possível que Vojvoda escale o zagueiro Brítez para fazer a função, tendo em vista que Bruno Pacheco, com lesão na mão, e Escobar, trauma no tornozelo esquerdo, estão no Departamento Médico.

"É um time que ganhou uma partida importante, ganhou em sua casa. Viemos de uma derrota. Cada ponto vai ser importante, é uma competição igualada por condições de fora ou dentro de casa. Vamos ter que recuperar bem, trabalhar para a partida de quarta-feira", comentou Vojvoda sobre o embate contra o River.

O duelo de hoje à noite pode marcar a estreia do zagueiro chileno Benjamín Kuscevic. Regularizado, o defensor ficou no banco de reservas na partida contra o CRB, mas não entrou. Diante do River é possível que Vojvoda forme a zaga com o recém-contratado e o argentino Tomás Cardona.

O chileno também pode cumprir a função na lateral-esquerda.

"Na hora que eu soube da opção de poder jogar aqui, pressionei meu agente, queria estar aqui o quanto antes. Estou muito feliz e espero corresponder dentro de campo", comentou Kuscevic em apresentação ontem no Pici.

Além de Bruno Pacheco e Escobar, estão no DM do Tricolor o meia-atacante Calebe e o volante Hércules.



No River, o técnico Fabiano Soares tem um desfalque certo. O lateral-direito Wesley Souza, que atua como atacante no Galo, permaneceu em Teresina para tratar de uma lesão no quadril sofrida na partida contra o Bahia.

Com a baixa, o River deve ter apenas uma mudança no time titular que venceu o Bahia. Rodrigo Fumaça é cotado para assumir a vaga de Wesley.

Ficha técnica: Fortaleza x River-PI

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo (Santos); Dudu, Kuscevic, Cardona e Brítez; Lucas Sasha (Luquinhas), Kauan e Luquinhas (Kervin), Marinho, Galhardo e Kervin (Machuca). Técnico: Vojvoda

River-PI

5-3-2: Joanderson; Vivico, Lucas Mingoti, Leandro Amaro, Darlan e Izaldo; Guilherme Escuro, Felipe Pará e Iago Felipe; Rodrigo Fumaça e Crislan. Técnico: Fabiano Soares.

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 14/2/2024

Horário: 19 horas

Árbitro: Rafael Santos de Andrade-SE

Assistentes: Ailton Farias da Silva-SE e Vaneide Vieira de Gois-SE

Transmissão: Nosso Futebol; Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri e canal do O POVO no Youtube (jornada esportiva abre às 18 horas)