Invicto em 2024, Ceará encara Náutico em Recife pela Copa do Nordeste

Foto: ISRAEL SIMONTON/CEARÁ SC Barceló viajou para encarar o Náutico e deve ser titular do Ceará

Determinado a manter a invencibilidade na temporada, o Ceará encara o Náutico nesta quarta-feira, 14, às 21h30min, no Aflitos, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O confronto marca o reencontro das equipes se enfrentando em Recife após mais de seis anos — a última vez aconteceu pela Série B de 2017, com vitória por 2 a 0 do Alvinegro de Porangabuçu.

Com quatro pontos, mesma quantidade do Vitória, o Ceará figura dentro do G4 do Grupo A e busca se consolidar na zona de classificação. Na última rodada, o Vovô sofreu contra o Altos-PI, no que foi a pior atuação da equipe na temporada, de acordo com o próprio Vagner Mancini em entrevista coletiva.

O empate contra o clube piauiense aconteceu somente no minuto final, com Erick Pulga, artilheiro e principal destaque do Vovô em 2024.

Apesar do resultado, a comissão técnica do Alvinegro não abrirá mão do planejamento traçado inicialmente, de rodar o elenco visando o aspecto físico. Desta forma, Mancini utilizará contra o Náutico um time alternativo. Enquanto isso, os titulares seguem na capital cearense com foco no Clássico-Rei de sábado, 17, pelo Estadual.

Em relação ao time titular do empate com o Altos, apenas Lucas Ribeiro viajou com a delegação alvinegra.

Entre os 18 relacionados, o principal destaque é Facundo Barceló. O uruguaio, que marcou seu primeiro gol pelo Ceará na vitória por 1 a 0 contra a Juazeirense, será titular diante do Náutico.

Mancini também relacionou oito jogadores oriundos da base alvinegra que foram integrados ao time profissional neste ano.

“A gente sabe da importância desse jogo, vai enfrentar uma forte equipe na Copa do Nordeste, tivemos pouco tempo para trabalhar. Estamos indo para buscar os três pontos", afirmou Saulo Mineiro ontem, antes do embarque para Recife.



Rival do Ceará, o Náutico, comandado pelo treinador Allan Aal, vinha em um momento embalado de oito jogos invicto, mas a derrota para o Botafogo-PB nos Aflitos freou o ímpeto do Timbu.

Apesar do revés, a equipe pernambucana manteve-se na liderança do Grupo B pelo critério de desempate, já que outros quatro times possuem os mesmos três pontos: Bahia (2º), Fortaleza (3º), Treze-PB (4º) e Itabaiana (5º).

No retrospecto histórico do duelo, prevalece o equilíbrio. Ao todo, o Ceará já enfrentou o Náutico em 40 ocasiões, conquistou 15 vitórias, sofreu 15 derrotas e empatou outras dez vezes. Um detalhe interessante é que desde setembro de 2014 o confronto entre os times não termina com o placar igualado. Neste recorte, foram quatro triunfos para o Vovô e quatro para o Timbu.

Náutico x Ceará

Náutico

4-3-3: Vagner; Arnaldo, Robson Reis, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Lorran, Marcos Júnior e Patrick Allan; Leandro Barcia, Ray Vanegas e Paulo Sérgio. Téc: Allan Aal

Ceará

4-3-3: Richard; Jonathan, Lucas Ribeiro, David Ricardo e Paulo Victor; Jean Irmer, JV e Léo Rafael (Caio Rafael); Janderson, Barceló e Saulo Mineiro. Téc: Mancini

Local: Aflitos, em Recife/PE

Horário: 21h30min (horário de Brasília)

Data: quarta-feira, 14

Árbitro: Paulo José Souza Mourão/MA

Assistentes: Elson Araújo da Silva/MA e Rafael Costa Pinheiro/MA

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, Nosso Futebol e Jangadeiro (SBT)