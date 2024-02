Em noite inspirada de Richard, Ceará empata com o Náutico pelo Nordestão

Foto: MARLON COSTA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Facundo Barceló e Marco Antônio disputam lance no jogo

Com time alternativo e em noite inspirada de Richard, o Ceará empatou sem gols com o Náutico, ontem, nos Aflitos, no Recife, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Com o ponto conquistado, o Alvinegro de Porangabuçu se manteve na quarta colocação do Grupo A do torneio e chegou ao sétimo jogo de invencibilidade na temporada.

O Vovô volta a campo no próximo sábado, 17, às 16h40min, na Arena Castelão, para o primeiro Clássico-Rei de 2024 contra o Fortaleza. A ideia de Mancini, de preservar os titulares diante do Náutico, foi pensando exatamente no duelo contra o Leão, que será válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense.



Náutico 0x0 Ceará: o jogo

O primeiro tempo do confronto ficou marcado pelas boas atuações de ambos os goleiros, Vagner e Richard, responsáveis por defesas importantes que mantiveram o zero no placar. Com a bola rolando, o excesso de vontade do Timbu e do Vovô acabou deixando o jogo truncado, sobretudo pela quantidade de faltas: foram 13 infrações do clube pernambucano e seis da equipe cearense.

Mesmo com uma equipe reserva e um meio-campo totalmente novo, composto pelos jovens Caio Rafael, Léo Rafael e o estreante Jean Irmer, o Vovô se impôs nos Aflitos e pressionou o Náutico no recorte inicial do duelo. Logo aos três minutos, após sobra de bola, Barceló ficou cara a cara com Vagner, mas não marcou. O arqueiro alvirrubro abafou a finalização do uruguaio.

A partir dos 25 minutos, período de superioridade do Ceará, a partida passou a ser mais equilibrada. O Náutico se reorganizou ofensivamente e adotou uma nova estratégia, a de explorar bolas longas em profundidade para surpreender a linha defensiva do Vovô. Apesar das tentativas a partir desta ideia, foi por meio das bolas alçadas na área que o Timbu conseguiu se sobressair — não à toa, carimbou a trave duas vezes após cruzamentos.

No retorno do intervalo, a postura do Ceará tornou-se apática, o que consequentemente fez o Náutico crescer na partida. Taticamente, o time de Mancini se desorganizou defensivamente, aceitou a pressão do Timbu e ficou acuado contra sua própria baliza. Nos momentos que tinha a bola, a pouca capacidade de articulação da equipe e o aspecto físico atrapalharam as tentativas de avanços.

Isso porque nas ações de contra-ataque, quando retomava a posse da bola, não havia opções para Saulo Mineiro, responsável pelos arranques. Janderson, pela direita, teve noite individual muito ruim e abusou dos erros em domínio, passes e dribles. Barceló, isolado no ataque, também pouco contribuiu. Diante disto, o Ceará não conseguiu finalizar sequer uma vez no segundo tempo.

No fim, prevaleceu a ótima atuação de Richard, protagonista de um verdadeiro “milagre” em um lance na pequena área aos 30 minutos, quando fez uma linda defesa cara a cara com Rafael Vaz e evitou o gol que daria a vitória ao Náutico. Empate com saldo positivo para o Vovô pelo contexto geral do jogo: time alternativo e repleto de jovens, fora de casa e próximo de um Clássico-Rei.

Náutico 0x0 Ceará



Náutico

4-3-3: Vagner; Arnaldo, Robson Reis (Guilherme Matos), Rafael Vaz e Luiz Paulo; Marco Antônio, Marcos Júnior e Patrick Allan (Thalissinho); Leandro Barcia (Kauan Santos), Júlio César (Evandro) e Paulo Sérgio. Téc: Allan Aal.

Ceará

4-3-3: Richard; Jonathan, Lucas Ribeiro, David Ricardo e Paulo Victor; Jean Irmer (Boateng), Léo Rafael (Steven) e Caio Rafael (Jotavê); Janderson, Barceló (Pablo) e Saulo Mineiro (João Victor). Téc: Mancini.

Local: Aflitos, em Recife/PE

Data: 14/2/2023

Árbitro: Paulo José Souza Mourão/MA

Assistentes: Elson Araújo da Silva/MA e Rafael Costa Pinheiro/MA

Cartões amarelos: Richard, Steven, Paulo Victor e Janderson (CEA); Marco Antônio e Rafael Vaz (NAU)