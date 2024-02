Alvo de sondagens, Kervin deve ser comprado pelo Fortaleza e chega em alta para Clássico-Rei

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Kervin Andrade comemora gol no jogo Fortaleza x River-PI, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2024

Um dos principais destaques do Fortaleza neste início de temporada, o jovem Kervin Andrade virou alvo de outros clubes do Brasil e do exterior. Conforme apurou O POVO, o venezuelano foi sondado por cinco grandes times brasileiros, três da Itália e um da Turquia. As equipes que fizeram a busca são mantidas em sigilo, assim como o valor fixado pelo atleta.

Ciente disso, o Leão do Pici já agendou, para a primeira semana de março, uma reunião com os representantes do meia para negociar o novo vínculo e executar seu direito de compra. O Tricolor, inclusive, tem preferência na aquisição do jogador de 18 anos com valor fixado e deve adquirir 50% dos direitos econômicos junto ao Deportivo La Guaira, da Venezuela.

Em boa fase, o camisa 77 é um dos candidatos a titular do técnico Juan Pablo Vojvoda para o Clássico-Rei de amanhã. Em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense, o Fortaleza vai encarar o arquirrival Ceará às 16h40min, na Arena Castelão.

"Ele (Kervin) chegou com muita vontade e entusiasmo. Mostrou ao treinador que poderia jogar. Vojvoda deu a oportunidade e ele aproveitou muito bem. Se está aqui, é porque pode jogar", comentou o centroavante Lucero em entrevista coletiva concedida ontem.

É importante ressaltar que o Leão prorrogou, no começo deste mês, o contrato da jovem promessa até dezembro de 2024. O vínculo inicial tinha término no meio do ano.

Nas sete partidas em que atuou na temporada, Kervin Andrade acumula dois gols marcados e duas assistências distribuídas. Antes de atuar pelo profissional, o jogador ainda participou da Copinha, em que disputou cinco partidas com o Tricolor e balançou as redes três vezes.

O venezuelano chegou ao Leão ainda em junho de 2023, inicialmente para integrar o elenco das categorias de base, após ser eleito o melhor jogador do país no torneio de Toulon, que é uma tradicional competição de seleções de base disputada na França.

Antes de chegar ao Pici, o meia figurou na lista dos 20 meias-atacantes mais promissores do planeta de acordo com o CIES, um observatório de futebol que pesquisa as categorias de base. O atleta, nascido em 2005, também é tratado como o melhor jogador da próxima geração venezuelana, principalmente após o destaque no Torneio de Toulon de 2023, competição que reúne jogadores entre 17 a 23 anos.

Com João Pedro Oliveira/Especial para O POVO