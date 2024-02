Richard acirra disputa na meta do Ceará, mas Fernando Miguel será titular no Clássico-Rei

Foto: Lucas Emanuel/FCF Fernando Miguel despontou como titular no gol alvinegro

A atuação inspirada de Richard, protagonista no empate do Ceará contra o Náutico, no Aflitos, pela Copa do Nordeste, trouxe à tona um tema corriqueiro em Porangabuçu neste início de temporada: a acirrada disputa pela titularidade do gol alvinegro. O arqueiro tem conseguido aproveitar as chances, mas disputa posição com Fernando Miguel, homem de confiança de Vagner Mancini que também vive bom momento.

A história de Richard no Vovô é longa. Já são cinco anos de clube entre fases de altos e baixos. Na reta final da Série A de 2020 e ao longo de 2021, viveu o auge com a camisa preto-e-branco, desempenho aflorado também em 2023, quando foi o herói na conquista do título da Copa do Nordeste. As várias lesões, porém, acabaram sendo um duro obstáculo para o goleiro recentemente.

A chegada de Fernando Miguel ao Vovô neste ano poderia ofuscar Richard no banco de reservas, mas este último tem correspondido com atuações impactantes no Nordestão em jogos que Mancini optou por utilizar uma equipe alternativa. Na vitória sobre a Juazeirense-BA e no empate com o Timbu, ambos fora de casa, o camisa 1 teve participação direta no resultado final com ótimas defesas — muitas com alto grau de dificuldade.

Em entrevista coletiva, Mancini comentou sobre a disputa no gol do Vovô. O treinador elogiou Richard e enfatizou que esse rodízio entre as partidas é importante como um todo para o planejamento do clube visando o longo prazo.

“Tem contribuído e muito diante daquilo que todos nós pensamos, que o Ceará tinha que montar um time forte para o ano de 2024. Não só o Richard, mas outros atletas também fizeram um bom jogo (contra o Náutico) e estão mantendo aquilo que esperávamos deles. É um início de trabalho ainda, há muito para ser feito. Dando oportunidade para que duas equipes joguem, estamos, de certa forma, equilibrando o elenco para que possamos ao longo da temporada usar os atletas na medida do possível e da necessidade”, disse o treinador.

Apesar da forte concorrência, Fernando Miguel vem se firmando na meta alvinegra. Se nos primeiros jogos não foi tão exigido, no empate por 1 a 1 diante do Altos-PI, pela segunda rodada do Nordestão, o experiente goleiro apresentou sua melhor exibição no Vovô e fez diversas defesas relevantes que evitaram a derrota. Além do campo, o arqueiro também exerce um importante papel de liderança dentro do elenco.

Provável titular amanhã, o camisa 22 reencontrará o Fortaleza, seu ex-clube, agora como rival. Será o primeiro Clássico-Rei pelo lado preto-e-branco e também o maior teste para ele em 2024, tendo em vista o nível técnico do jogo — o mais difícil do Ceará nesta sequência inicial de partidas. É uma oportunidade interessante para o jogador não apenas se consolidar na posição, como também afastar qualquer desconfiança por parte da torcida.



Ceará homologa acordo na Justiça com Barletta para pagar R$ 2 milhões e rescinde contrato

A novela envolvendo Barletta e Ceará chegou ao fim. O acordo judicial entre as partes foi homologado na 17ª Vara do Trabalho de Fortaleza, e o Alvinegro terá que pagar para o atacante um valor total de R$ 2 milhões, conforme apurou O POVO.

Além dos R$ 2 milhões referentes aos débitos com o Barletta, o Vovô também terá que pagar R$ 600 mil de atrasos de comissões com os empresários do atacante. No acordo, foi descrito que o Ceará tem o prazo de até 15 dias para publicar a rescisão do jogador no BID, processo este que já tramita na CBF.

Assim, Barletta está livre para assinar com qualquer clube. Para o Vovô, o desfecho evitou uma possível rescisão indireta que obrigaria o clube a arcar com os salários do atacante até o fim do contrato firmado — mesmo com ele jogando em outra equipe —, que iria até a metade de 2028.

Vale ressaltar que o Ceará manteve 15% dos direitos econômicos do atleta para futuras negociações. Conforme O POVO antecipou com exclusividade ontem, o provável destino de Barletta é o RB Bragantino.

O POVO entrou em contato com o advogado de Barletta, Filipe Rino, mas ele preferiu não se manifestar. Já o departamento jurídico do Vovô irá se pronunciar em coletiva hoje à tarde.

Ceará tem débito com o São Bernardo pela compra de Barletta, mas dívida deve ser arcada pelo RB Bragantino

No processo de aquisição de Barletta feito na última temporada, o Ceará se comprometeu a desembolsar R$ 6,6 milhões ao São Bernardo, clube que detinha os direitos econômicos do atleta. O Ceará, entretanto, pagou somente R$ 2,2 milhões. Ou seja, ainda existe um débito em aberto com o time paulista.

Segundo apurou O POVO, a tendência é de que o RB Bragantino assuma o pagamento do restante do valor, deixando assim o Ceará livre de qualquer encargo. Em contraponto, Dessa forma, o Alvinegro não receberá compensação financeira pela ida do atacante ao time paulista.



