Fortaleza e Ceará fazem 1º Clássico-Rei do ano pela última rodada do Estadual

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Yago Pikachu é o artilheiro do Leão em 2024

No primeiro Clássico-Rei de 2024, Fortaleza e Ceará se enfrentam hoje, às 16h40min, na Arena Castelão, pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense.

Neste início de temporada, tanto tricolores quanto alvinegros disputaram sete partidas — quatro pela fase de grupos do Estadual e três pela Copa do Nordeste. O Leão soma cinco vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o Vovô obteve quatro triunfos e três igualdades.

A partida é decisiva para o Tricolor do Pici. Se vencer, assegura vaga direta na semifinal do Cearense. Caso perca e o Maracanã vença o Ferroviário, o Fortaleza precisará disputar as quartas de final, acrescentando duas datas no apertado calendário do time de Juan Pablo Vojvoda.

“Sabemos o que significa para o clube, para os torcedores e para nós mesmos. O clássico é uma grande partida para jogar, viver e ganhar. Então vamos dar nosso melhor para poder conquistar a vitória no clássico”, disse o atacante argentino Lucero, em entrevista coletiva pré-jogo.

O Ceará, por sua vez, lidera o Grupo B do certame, com 10 pontos, garantiu antecipadamente a classificação à semi, não podendo ser ultrapassado por Iguatu ou Ferroviário.

"Vou viver mais uma vez esse grande clássico do futebol brasileiro. Estou muito motivado e contente por estar defendendo essa camisa, esse clube. Espero que seja um grande jogo como sempre foi. Quero viver isso com a camisa do Ceará", comentou o goleiro Fernando Miguel, agora no Vovô.



Este será o 17° Clássico-Rei de Vojvoda à frente do Leão. O argentino de 48 anos tenta aumentar o aproveitamento, atualmente de 39,5%, contra o arquirrival Ceará. Desde que chegou ao Fortaleza, em 2021, o treinador registra cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Pelo lado alvinegro, Vagner Mancini disputará pela primeira vez como treinador o principal dérbi do Estado. Por outros clubes, o técnico tem enfrentado o Fortaleza com frequência desde 2019: foram sete duelos, com uma vitória, três empates e três derrotas.

Para enfrentar o Alvinegro, o Fortaleza tem duas dúvidas: Bruno Pacheco e Calebe, no departamento médico, podem ficar de fora do confronto. Caso isso aconteça, os atletas deverão ser substituídos por Gonzalo Escobar e Kervin Andrade.

O Ceará tem a maioria dos atletas à disposição, mas não deverá contar com Ramon Menezes, Lourenço, Lucas Mugni e Bruninho. A dúvida está na formação do meio-campo, com a possibilidade de Jean Irmer ser acionado como titular, compondo o setor ao lado de Lourenço e Recalde, para dar maior combatividade.

Para o confronto, a Arena Castelão receberá mais de 40 mil torcedores. O mando de campo é do Fortaleza, portanto, a torcida do Leão ocupará 60% do estádio. A renda da partida será dividida entre os clubes.

Fortaleza x Ceará

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco (Gonzalo Escobar); Zé Welison, Pochettino e Calebe (Kervin Andrade); Yago Pikachu, Moisés e Lucero. Téc: Vojvoda

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Jean Irmer (Richardson), Guilherme Castilho e Recalde; Facundo Castro, Erick Pulga e Aylon (Barceló). Téc: Vagner Mancini

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 17/2/2024

Horário: 16h40min

Árbitro: Rodrigues Júnior

Assistentes: Nailton Oliveira (Fifa) e José Moracy de Sousa e Silva

Transmissão: TV Verdes Mares, TVC, Canal GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook do O POVO