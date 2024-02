Fortaleza x Ceará: saiba quem pode disputar o Clássico-Rei pela 1ª vez

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo | Aurélio Alves Erick Pulga e Kervin Andrade devem fazer suas estreias no Clássico-Rei

O primeiro Clássico-Rei da temporada entre Fortaleza e Ceará acontece hoje, às 16 horas, pelo Campeonato Cearense, e terá estreantes dos dois lados. O Tricolor, com trabalho mais longevo e uma base de remanescentes da equipe, deve ter poucas caras novas, enquanto o Alvinegro, reformulado para 2024, terá mais debutantes.

Do lado do mandante, o Leão não deve ter muitos novatos no dérbi local. Com uma boa parte do elenco mantido, o time do Pici deverá relacionar apenas oito atletas que não experienciaram o clássico: o goleiro Santos; o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar; os zagueiros Cardona e Kuscevic; os volantes Kauan e Pedro Augusto; os meias Luquinhas e Kervin Andrade; e o atacante Machuca.

Destes, Luquinhas e Kervin Andrade concorrem a uma vaga no time titular, já que Calebe se recupera de lesão e pode ser desfalque. Gonzalo Escobar também corre por fora caso Bruno Pacheco não tenha condições de atuar.

Novatos no Vovô

Já no lado alvinegro, com a reformulação no elenco para 2024, quinze jogadores nunca disputaram um Clássico-Rei — além do próprio técnico Vagner Mancini, que vai debutar no duelo à beira do campo.

Entre os novatos do Vovô em clássicos estão o goleiro Bruno Ferreira; os zagueiros Ramon Menezes e Matheus Felipe; os laterais Raí Ramos, Paulo Victor e Matheus Bahia; os volantes Lourenço e Jean Irmer; os meias Bruninho, Lucas Mugni e Recalde; e os atacantes Facundo Castro, Facundo Barceló, Aylon e Erick Pulga.

Deste grupo — quase todo de recém-contratados —, porém, Ramon, Lourenço, Bruninho e Mugni não devem estar à disposição para atuar.