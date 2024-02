Primeiro Clássico-Rei do ano reúne 5 jogadores que já defenderam Fortaleza e Ceará

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC e AURÉLIO ALVES/O POVO Thiago Galhardo e Fernando Miguel já vestiram as camisas de Fortaleza e Ceará

Fortaleza e Ceará se enfrentam hoje, às 16h40min, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense. A partida, disputada na Arena Castelão, marcará o primeiro encontro entre Leão e Vovô na temporada.

Ademais, o duelo ainda reunirá cinco jogadores que já defenderam ambos os times. São eles: Fernando Miguel, João Ricardo, Bruno Pacheco, Marinho e Thiago Galhardo. O primeiro atualmente atua pelo Alvinegro, os outros quatro vestem a camisa do Tricolor.

Destes, o pioneiro em atuar pelos dois clubes foi Thiago Galhardo. O atacante defendeu o Vovô em 2019 e, três anos depois, assinou com o Leão do Pici, clube que defende desde 2022. Em seguida, João Ricardo e Bruno Pacheco trocaram, de forma direta, o Ceará pelo Fortaleza no início da temporada passada.

Na janela de julho de 2023, o Tricolor do Pici ainda acertou com Marinho, outro ex-Ceará. Neste caso, o ponta atuou pelo clube alvinegro em 2015, sendo, inclusive, campeão invicto da Copa do Nordeste. Por último, Fernando Miguel fez o caminho contrário e trocou o Leão pelo Vovô no fim do ano passado, assinando contrato por dois anos.

O experiente arqueiro gaúcho, inclusive, deve ser titular na meta do Vovô. Do lado do Leão, João Ricardo e Bruno Pacheco devem compor a formação inicial do time.