Fim da fase de grupos: saiba como ficou o mata-mata do Campeonato Cearense

Com Ceará e Fortaleza classificados diretamente para as semifinais por liderarem suas chaves, a fase de grupos do Campeonato Cearense chegou ao fim ontem. Maracanã e Floresta, pelo grupo A, e Iguatu e Ferroviário, pelo grupo B, conquistaram a classificação para as quartas de final do torneio.

As partidas da próxima fase vão ser disputadas em formato de ida e volta. O time com melhor campanha na primeira fase, ou seja, o segundo colocado, decide em casa contra a equipe que se classificou pelo mesmo grupo, mantendo as chaves iniciais até a semifinal, onde já estão Ceará e Fortaleza.

Dessa forma, Iguatu (2º colocado) e Ferroviário (3º) se enfrentam em uma chave, com o Azulão decidindo em casa. O vencedor enfrenta o Ceará.

Pelos times do grupo A, Floresta e Maracanã se enfrentam - a equipe maracanauense tem a vantagem do segundo jogo em casa. Quem ganhar, encara o Fortaleza na semifinal.

Após as definições dos adversários do Vovô e do Leão, as semifinais serão jogadas também em formato de ida e volta. Os classificados do Grupo A decidem um finalista e os do Grupo B o outro, prevalecendo o mando do segundo embate para a equipe com a melhor campanha da primeira fase.

A grande final também será decidida em jogos de ida e volta. O time com a melhor campanha, somando o desempenho da primeira fase e semifinal, decidem o título como mandante.

Vale lembrar que, em todo o certame eliminatório, caso prevaleça o empate no acumulado dos resultados, o vencedor será decidido em disputa por pênaltis.

As equipes do Caucaia, Atlético-CE, Horizonte e Barbalha, que não pontuaram o suficiente para alcançar classificação, jogarão o quadrangular de rebaixamento para definir quem seguirá na elite do futebol cearense.

Resultados da última rodada do certame

Caucaia 0 x 1 Horizonte

Atlético-CE 0 x 0 Barbalha

Ferroviário 0 x 0 Maracanã

Iguatu 1 x 0 Floresta

Fortaleza 3 x 3 Ceará

Confira a Classificação final da fase de grupos do Campeonato Cearense

Grupo A

1° Fortaleza



2° Maracanã



3° Floresta



4° Caucaia



5º Atlético-CE

Grupo B