Conversa de Vojvoda com elenco foi essencial para mudança de postura do Fortaleza no Clássico-Rei

Foto: FÁBIO LIMA Técnico Vojvoda vivenciou o seu 17º Clássico-Rei na carreira

O duelo entre Fortaleza e Ceará, disputado no último sábado, 17, sem dúvidas, entrou no hall dos "clássicos inesquecíveis". Para o lado tricolor, ainda mais. Isso porque, após encerrar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, o time conseguiu uma virada improvável - apesar de ainda ceder o empate no fim da partida.

Os torcedores viram, claramente, dois "Fortalezas" na partida. Na primeira metade, a equipe se mostrava desorganizada taticamente, com pouco repertório ofensivo e ansiosa emocionalmente. Já no segundo tempo, tudo mudou.

Tal mudança de comportamento passou pela conversa que o técnico Juan Pablo Vojvoda teve com os jogadores tricolores no intervalo do embate. Em entrevista coletiva após o apito final, o argentino revelou o papo e admitiu que, se a mudança desse errado, ele assumiria o erro.

"Eu falei da parte tática e das atitudes, dos comportamentos. Preciso que joguem e que tomem riscos. Eu falei a eles que iria assumir o posicionamento tático sem colocar zagueiro", disse.

Na volta para o segundo tempo, o treinador sacou Moisés e Kervin Andrade, que não estavam bem em campo, e colocou Machuca e Kauan, respectivamente. As alterações surtiram efeito. A partir delas, o Leão começou a se impor no jogo e se tornou protagonista.

Não à toa buscou a virada por 3 a 2. Primeiro, Tinga descontou. Depois, Kauan chamou a responsabilidade, dominou a bola no peito e mandou no ângulo. Por último, Machuca costurou da esquerda para o meio e finalizou para marcar o tento da virada.

É válido ressaltar que o intervalo entre o primeiro e o terceiro gol tricolor foi de apenas 13 minutos, o que comprova a mudança na produção da equipe. Após a virada, o time ainda tentou segurar o jogo, mas acabou cedendo o empate no último lance em cobrança de pênalti de Saulo Mineiro.

"Acho que foi um jogo vibrante, principalmente na segunda parte. No primeiro tempo não fizemos uma boa produção. Levamos um gol de bola parada e outro gol de transição. Mudamos sistema e conseguimos virar o jogo com emoção, mas no último lance recebemos uma lição porque o jogo praticamente estava ganho. São erros que acontecem", comentou Vojvoda.



Até o momento, o Fortaleza não tinha enfrentado um adversário tão complicado na temporada. Portanto, o técnico argentino aprovou a postura da equipe - principalmente no segundo tempo - e destacou os jogadores que saíram do banco de reservas.

"É um parâmetro importante. Clássicos se jogam em outra intensidade, principalmente emocional. Kervin teve pouco espaço, tem que aprender que nem todos os jogos vai ter tanto espaço, vai crescer com isso. Kauan entrou em uma partida quente e respondeu bem. Machuca praticamente mudou o jogo" pontuou.



Agora, Vojvoda terá a missão de preparar a equipe visando o próximo compromisso, marcado para quarta-feira, 21. Na oportunidade, o Tricolor de Aço vai visitar o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, pela terceira rodada da Copa do Nordeste.