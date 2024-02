Mancini vê Ceará "aguerrido" no Clássico, fala em ajustes e aprova desempenho: "Passou no teste"

Foto: FÁBIO LIMA Vagner Mancini gostou da postura dos jogadores

Já se passaram 23 dias desde o início da temporada do Ceará, quando disputou o primeiro jogo, até o momento atual. Entre chegadas e saídas, o técnico Vagner Mancini vai formando o elenco alvinegro que deve buscar o acesso à Série A do Brasileirão, mas não sem antes almejar a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense.

Após o empate diante do Fortaleza, o treinador do Vovô avaliou em coletiva de imprensa a evolução do grupo até o momento. Mesmo com uma equipe recém formada em mãos, o profissional vê um elenco aguerrido, mas não 100% pronto.

"Temos que bater no ponto de que o Ceará tem uma equipe jovem, nova, já se foram oito jogos. É uma equipe que ainda está invicta. Se olharmos no Brasil, pouquíssimas equipes estão invictas. (O Clássico-Rei) Foi um teste muito interessante, porque baliza muito para a gente em que ponto a gente está, em que nível nós estamos. O Ceará hoje é uma equipe muito aguerrida, que joga um bom futebol, mas não tá maturado os 90 minutos", ressaltou ele.

Fazendo um recorte do Clássico-Rei, por exemplo, Mancini elogiou o primeiro tempo do Ceará, mas pontuou que na segunda etapa houve situações em que o grupo demonstrou limitações que devem ser corrigidas.

No primeiro tempo, o Ceará criou mais oportunidades de gol e, não à toa, balançou as redes com Matheus Felipe e Aylon.

No segundo tempo, com um atleta a menos assim como o adversário Fortaleza, o Alvinegro de Porangabuçu recuou, cedendo à proposta de jogo do Tricolor, e as mudanças executadas pelo treinador não surgiram o efeito esperado por ele. Apesar de pontuar que não havia gostado da atuação do time na segunda etapa, Mancini não culpou as próprias mudanças feitas.

No geral, o treinador do Vovô ficou satisfeito com o desempenho contra o maior rival.

“Esse foi nosso primeiro grande teste, e na minha avaliação a gente passou no teste, porque nós enfrentamos uma equipe que joga junto há muito mais tempo que nós. Acho que o Ceará está no caminho certo, precisa de ajustes, mas mesmo que tivéssemos vencido por 2 a 0, ainda precisaria de ajustes."

Após o Clássico-Rei, o Ceará terá uma pausa sem jogos oficiais de dez dias. A equipe só volta a campo no próximo dia 28, quando enfrenta o ABC às 21h30min, fora de casa, pela Copa do Nordeste.

"Tenho lição para fazer nos próximos dias. O Ceará está no caminho certo. (...) Vamos usar os próximos 10 dias como uma intertemporada para nos prepararmos para os próximos desafios", frisou.